晴時多雲

健康 > 心理精神

6旬婦沒安眠藥睡不著 醫靠「儀式」改善

2025/08/08 16:29

秀傳醫院在今（8）天父親節舉辦講座，邀請專科醫師與民眾面對面交流，守護爸爸健康。（圖由秀傳提供）

秀傳醫院在今（8）天父親節舉辦講座，邀請專科醫師與民眾面對面交流，守護爸爸健康。（圖由秀傳提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名退休的62歲婦人長期依賴安眠藥入睡，作息不固定，睡眠品質始終不理想，常煩惱自己沒有藥幾乎睡不著，彰化秀傳醫院神經內科主治醫師黃文謙發現除了藥物，生活習慣也影響其睡眠；建議她嘗試固定睡眠與起床時間，讓生理時鐘穩定下來，睡前安排「固定儀式」，聽喜歡的音樂、做伸展運動，放鬆後在固定時間關燈睡覺；這些小改變，果然讓婦人睡眠逐漸穩定，減少對安眠藥的依賴。

針對中年男性常見的打呼與睡眠障礙問題，彰化秀傳醫院今天（8日）父親節舉辦一場「睡眠健康講座」，由神經內科主治醫師黃文謙主講，提醒民眾正視睡眠呼吸中止症等潛在健康風險，也呼籲家庭成員關心長輩的睡眠品質。

黃文謙表示，打呼不僅是夜間的聲響干擾，更可能是睡眠品質不佳的警訊。根據台灣睡眠醫學學會資料，約有4成男性曾出現睡眠呼吸中止相關症狀，卻常因輕忽打呼問題而延誤診治。睡眠障礙若未妥善處理，恐增加高血壓、心血管疾病、糖尿病與憂鬱症等慢性病風險。若有打呼、白天疲倦或嗜睡等情形，應儘早尋求專業評估與治療。

活動也安排一對一的醫病諮詢服務。（圖由秀傳提供）

活動也安排一對一的醫病諮詢服務。（圖由秀傳提供）

彰化秀傳今天父親節舉辦睡眠健康講座。（圖由秀傳提供）

彰化秀傳今天父親節舉辦睡眠健康講座。（圖由秀傳提供）

