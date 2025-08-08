自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

7旬村長雙腿無力險動脊椎手術 確定主因是糖尿病

2025/08/08 15:19

員榮醫院神經內科主任葉宗勳解釋rTMS的各種療效。（員榮醫院提供）

員榮醫院神經內科主任葉宗勳解釋rTMS的各種療效。（員榮醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名70歲的村長，今（2025）年初開始雙腳無力，看遍多家醫院的復健科、中醫科、骨科等均沒有起色；甚至有骨科醫師建議他做脊椎開刀，他最後被家人用輪椅推到員榮醫院向神經內科看診，醫師發現係因糖尿病引起神經病變，先用藥物控制血糖，再借由rTMS刺激神經，經2個月治療，如今已能健步如飛。

綽號「勇伯」的村長，上個月前被推進診間時，整個人無精打采，雙腳無力，已無法站立。 員榮醫院向神經內科主任醫師葉宗勳說，他讓患者走幾步或上下階梯時，發現步伐明顯遲緩吃力，尤其從坐到站的轉換，格外費力，仔細檢查患者的雙腿，發現大腿內側肌肉，出現了不對稱的、肉眼可見的萎縮。直覺研判，可能不是「純粹」的神經問題。他懷疑是高血糖併發症，損害了供應大腿肌肉的神經所導致的病變。

患者接受一系列檢查項目，除神經傳導、肌電圖等常規神經學檢查外，還有「糖化血色素（HbA1C）」，檢驗報告顯示，患者糖化血色素數值是高達13%（正常值<5.6%），患者因家族沒有糖尿病，長期以來沒警覺自己已患糖尿病，而高血糖併發症損害了供應大腿肌肉的神經所導致的病變，造成雙側大腿肌肉萎縮無力。

葉宗勳表示，他們為患者擬定全方位治療，首先是嚴格的飲食衛教和藥物介入，同時安排患者接受「重複性經顱磁刺激術（rTMS）」，利用磁場脈衝來活化受損的神經通路，促進肌肉功能恢復。

經過近2個月的治療，患者進步令人欣喜。從一開始需要人攙扶，到後來可以自己拄著拐杖行走。之後已能穩健地、一步一步地走完了治療室的階梯。

患者接受rTMS治療後，腳部愈來愈有力氣，可以扶著椅子撐起身體鍜練腿力。（員榮醫院提供）

患者接受rTMS治療後，腳部愈來愈有力氣，可以扶著椅子撐起身體鍜練腿力。（員榮醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中