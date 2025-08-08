7旬村長雙腿無力險動脊椎手術 確定主因是糖尿病

員榮醫院神經內科主任葉宗勳解釋rTMS的各種療效。（員榮醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名70歲的村長，今（2025）年初開始雙腳無力，看遍多家醫院的復健科、中醫科、骨科等均沒有起色；甚至有骨科醫師建議他做脊椎開刀，他最後被家人用輪椅推到員榮醫院向神經內科看診，醫師發現係因糖尿病引起神經病變，先用藥物控制血糖，再借由rTMS刺激神經，經2個月治療，如今已能健步如飛。

綽號「勇伯」的村長，上個月前被推進診間時，整個人無精打采，雙腳無力，已無法站立。 員榮醫院向神經內科主任醫師葉宗勳說，他讓患者走幾步或上下階梯時，發現步伐明顯遲緩吃力，尤其從坐到站的轉換，格外費力，仔細檢查患者的雙腿，發現大腿內側肌肉，出現了不對稱的、肉眼可見的萎縮。直覺研判，可能不是「純粹」的神經問題。他懷疑是高血糖併發症，損害了供應大腿肌肉的神經所導致的病變。

患者接受一系列檢查項目，除神經傳導、肌電圖等常規神經學檢查外，還有「糖化血色素（HbA1C）」，檢驗報告顯示，患者糖化血色素數值是高達13%（正常值<5.6%），患者因家族沒有糖尿病，長期以來沒警覺自己已患糖尿病，而高血糖併發症損害了供應大腿肌肉的神經所導致的病變，造成雙側大腿肌肉萎縮無力。

葉宗勳表示，他們為患者擬定全方位治療，首先是嚴格的飲食衛教和藥物介入，同時安排患者接受「重複性經顱磁刺激術（rTMS）」，利用磁場脈衝來活化受損的神經通路，促進肌肉功能恢復。

經過近2個月的治療，患者進步令人欣喜。從一開始需要人攙扶，到後來可以自己拄著拐杖行走。之後已能穩健地、一步一步地走完了治療室的階梯。

患者接受rTMS治療後，腳部愈來愈有力氣，可以扶著椅子撐起身體鍜練腿力。（員榮醫院提供）

