健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》立秋養生這樣做！營養師推「這色」食物養肺又潤燥

2025/08/08 18:31

營養師夏子雯表示，立秋氣候轉乾，建議飲食可多吃白色食物，如水梨、白蘿蔔等，有助滋潤肺部，也可緩解因乾燥引起的不適症狀；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師夏子雯表示，立秋氣候轉乾，建議飲食可多吃白色食物，如水梨、白蘿蔔等，有助滋潤肺部，也可緩解因乾燥引起的不適症狀；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣的時序已進入立秋，「立」是開始的意思，「秋」是指莊稼成熟的時期，也代表炎夏即將過去，秋天來臨。營養師夏子雯表示，立秋後，天氣會開始轉乾，口鼻、皮膚因此也會變得乾燥，建議日常飲食可多吃白色食物，有助滋潤肺部，也可緩解因乾燥氣候所引起的許多不適症狀。

夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，雖然立秋表示夏天將過，秋天即將來臨，但台灣的天氣並不會在此時馬上開始變得涼爽，反而酷熱的天氣會一直持續。通常秋後下一次雨，氣候就會涼快一次，因而俗諺有「一場秋雨一場寒，十場秋雨要穿棉」的說法。

白色食物含水分助潤肺

至於秋天有什麼養生小撇步？夏子雯說明，立秋後因天氣轉乾，容易引起口腔、鼻腔黏膜和肌膚乾燥，因此建議日常生活飲食上，可以多選擇白色潤燥食物，因這些食物富含水分或黏液質，可滋潤肺部；另應減少攝取辛辣刺激的食物，以免加重秋燥感，也有助於緩解因天氣乾燥所引起的咳嗽、咽喉不適等症狀。

體質虛寒者食用勿過量

夏子雯進一步表示，常見的白色滋陰潤燥食物，包括：百合、蓮藕、白蘿蔔、銀耳、山藥、水梨、杏仁、燕窩、冬瓜、茯苓、薏仁等均是。食用時，建議可搭配少許蜂蜜或冰糖，製成湯品或粥品，可達到更好的飲食攝取營養效果，但提醒糖量勿添加過多，少許適量即可；尤其體質虛寒者應注意食用量，以免造成身體不適。

此外，夏子雯強調，立秋時節平日也應適度運動，像是快走、散步等輕度運動可讓人體微微出汗，有助身體排除濕氣。另，此時因日夜溫差大，早晨、夜晚稍涼，應特別注意保暖，尤其須注意頸部及腹部保暖，盡量避免著涼。

營養師夏子雯指出，立秋時節平日也應適度運動，像是快走、散步等輕度運動可讓人體微微出汗，有助身體排除濕氣；情境照。（圖取自freepik）

營養師夏子雯指出，立秋時節平日也應適度運動，像是快走、散步等輕度運動可讓人體微微出汗，有助身體排除濕氣；情境照。（圖取自freepik）

