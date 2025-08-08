自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

AI模擬失智情境、蔬食防慢病 慈濟醫療四院聯展秀高齡新解方

2025/08/08 14:13

慈濟醫療財團法人展示中醫AI脈診儀與耳穴檢測技術，結合VR與AI分析，提供個人化的體質建議。（記者方賓照攝）

慈濟醫療財團法人展示中醫AI脈診儀與耳穴檢測技術，結合VR與AI分析，提供個人化的體質建議。（記者方賓照攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕2025高齡健康產業博覽會今（8日）在台北世貿一館登場，慈濟醫療財團法人連兩年參展，今年花蓮、大林、台北、台中四家醫院以「慈濟醫養領航，點亮新臺灣」為主題，展出一系列高齡健康、智慧醫療與社區長照創新成果，吸睛亮點包括生成式AI模擬失智情境、中醫脈診搭配VR、銀髮營養策略、趣味桌遊防嗆咳等，全方位打造高齡友善生活。

慈濟台中醫院副院長莊淑婷表示，展區規劃「健康蔬珍館」、「智慧高齡」、「全齡匯聚島」、「長照共好園」四大主題，結合AI科技、虛擬實境、中醫診療、長照實務與健康飲食，展現跨域整合的照護實力。

其中最受矚目的，是以生成式AI打造的「失智照護模組」，透過虛擬病人模擬五大真實照護情境，包括重複問話、抗拒洗澡等，讓照顧者學習應對技巧，提升實務應變能力；中醫AI脈診儀與耳穴檢測技術，結合VR與AI分析，提供個人化的體質建議，讓預防醫學不再只是口號。

銀髮營養方面，慈濟團隊在「健康蔬珍館」展出最新研究成果，證實蔬食有助預防與改善十大慢性病。現場還展示專為長輩設計的高鐵高鈣吞嚥友善食品，並透過「預防嗆咳大富翁」桌遊與「吞嚥穴位按摩」互動，提升長者安全進食意識。

不只重科技，也有滿滿溫度。「長照共好園」呈現慈濟全台日照中心與失智據點成果，展出長輩親手製作的安神枕、中藥皂、種子手搖鈴與益智遊戲，每一件作品都蘊含陪伴與生命故事，傳遞活躍老化的精神。

慈濟醫療執行長林俊龍今天也在「名人講堂」開講，分享「蔬食養生、抗病慢老」理念，後續還有八大專業領域醫養專家接力登場，議題涵蓋失智防治、營養保健與智慧長照，邀民眾一起見證科技與人文共構的高齡新未來。

