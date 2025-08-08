自由電子報
電玩助長者維持功能 姜冠宇：「互動」是防失智關鍵

2025/08/08 13:28

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，長者透過適度玩電玩與他人有共同主題的互動，可減少失智風險，但仍要注意聲光效果，過度恐誘發癲癇或其他不適症狀。（記者羅國嘉攝）

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，長者透過適度玩電玩與他人有共同主題的互動，可減少失智風險，但仍要注意聲光效果，過度恐誘發癲癇或其他不適症狀。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應超高齡社會，新北市政府今（8日）在新北電競基地舉辦青銀電競活動，同時宣布9月將在新北電競基地開辦3班銀髮電競課程。對此，台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，電玩對長者而言，最重要是維持功能，透過適度玩電玩與他人有共同主題的互動，可減少失智風險，但仍要注意聲光效果，過度恐誘發癲癇或其他不適症狀。

姜冠宇指出，電玩對人類有長遠效益。以外科醫師為例，年輕時熟悉電玩操作，進入開刀房進行腹腔鏡或達文西遠端手術時，手的操作與視覺有時呈現相反位置，例如手往後推反而是夾的動作，這與直覺相反。接觸過電玩的醫師，手腦協調表現會比其他醫師更好。

姜冠宇說，對長者而言，最重要是維持功能。目前沒有證據顯示多讀書或多做某種活動可直接延緩失智，但失智與全身功能維持有絕對關聯。持續維持功能，第一步是避免肌少症；第二是退休前保有活躍運動習慣與良好日常生活習慣，特別是高度互動的習慣。功能衰退延緩可達10至20年以上，對失智症有強大防護。

姜冠宇表示，電玩不僅維持手腦協調，更重要是互動。透過電玩與他人有共同主題的互動，可減少失智風險。相反地，社會隔離者即使整天埋頭寫作，缺乏與人互動，失智機率仍高。

危險族群需注意電玩聲光效果。姜冠宇提醒，老人家腦部反應不如年輕人，對閃光刺激可能誘發癲癇或其他不適；神經功能較衰弱者尤其要小心。聲音部分因聽力退化，若音量過大可能進一步損害聽力，因此聲光效果需適當調整，對感官才有保護作用。目前電玩多數情況無需過度擔心，但未來發展需注意聲光效果不要過度誇張，因年輕人與老年人的感官不同。

