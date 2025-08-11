自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》洋蔥家族營養大PK 抗氧化、降壓、護腸「它」勝出

2025/08/11 06:29

營養學者洪泰雄表說，紅洋蔥含花青素有助抗老，黃洋蔥含槲皮素，有益於抗發炎、降血壓等，推薦日常攝取，為營養加分；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄表說，紅洋蔥含花青素有助抗老，黃洋蔥含槲皮素，有益於抗發炎、降血壓等，推薦日常攝取，為營養加分；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洋蔥是餐桌上常見食材之一，料理不論當主菜或配菜兩相宜。營養學者洪泰雄表示，紅、黃洋蔥是台灣常見品種，價格實惠又質優，營養各不同。以紅洋蔥來說，因富含花青素，有助抗老護細胞；至於使用普遍的黃洋蔥，則含有強效抗氧化劑槲皮素，有益於抗發炎、降血壓、促進腸道健康等。推薦日常飲食不妨多攝取，為營養加分。

洪泰雄於臉書專頁發文指出，台灣常見洋蔥多以黃洋蔥、「紅洋蔥」（紫洋蔥）為主，主要產地如屏東車城、台南七股等，陽光充足、氣候溫暖，也讓這些洋蔥不僅水分足、甜味高，而且辣味較低，適合各種料理。

雙色洋蔥營養成分各不同

洪泰雄進一步說明，黃洋蔥是最普遍使用的洋蔥品種，富含多種營養素，包括：維生素C、維生素B群（尤其是葉酸）、鉀、硒，以及最重要的植化素—槲皮素（quercetin）。槲皮素是一種強效抗氧化物，有助於抗發炎、降血壓、保護血管健康。此外，洋蔥還富含可溶性膳食纖維（如果寡糖），可以幫助腸道益菌生長，促進腸道健康。至於紅洋蔥則含有較高花青素，可說是天然抗氧化劑，可幫助抗老化與保護細胞；因味道較溫和且顏色鮮豔，所以常被用於生食或涼拌料理。

營養學者洪泰雄表說，紅洋蔥所含花青素可說是天然抗氧化劑，且因味道較溫和、顏色鮮豔，所以常被用於生食或涼拌料理；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄表說，紅洋蔥所含花青素可說是天然抗氧化劑，且因味道較溫和、顏色鮮豔，所以常被用於生食或涼拌料理；示意圖。（圖取自freepik）

正確運用料理美味更加分

此外，洪泰雄提及，黃洋蔥切開後容易嗆眼，但加熱後辛辣味會明顯轉為甘甜，因此適合用於爆香、炒菜、煮湯、燉煮等。例如：洋蔥炒牛肉、味噌洋蔥湯、紅酒燉洋蔥雞等，都是經典家常料理；慢火炒洋蔥更能釋放天然甜味，甚至可做成洋蔥醬。而紅洋蔥則可以切絲搭配醋與橄欖油簡單涼拌，或做成生菜沙拉，既增添色彩，也增強風味。

營養學者洪泰雄表示，黃洋蔥切開後易嗆眼，加熱後轉為甘甜，適合用於爆香、炒菜、煮湯、燉煮等，所含可溶性膳食纖維，也有助腸道益菌生長。（資料照）

營養學者洪泰雄表示，黃洋蔥切開後易嗆眼，加熱後轉為甘甜，適合用於爆香、炒菜、煮湯、燉煮等，所含可溶性膳食纖維，也有助腸道益菌生長。（資料照）

洪泰雄強調，台灣洋蔥不僅價格實惠、品質優良，營養更不容忽視。無論是炒、煮、燉還是涼拌，都能展現不同層次的風味。記得多吃洋蔥，用心料理，也能為健康加分。

