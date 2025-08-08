自由電子報
健康醫療
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

從OL到全國救護志工菁英 魏宥芯13年救援路：助人是榮幸與責任

2025/08/08 11:04

苗栗縣鳳凰志工魏宥芯獲今年全國救護菁英獎。（苗栗縣消防局提供）

苗栗縣鳳凰志工魏宥芯獲今年全國救護菁英獎。（苗栗縣消防局提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣女性上班族魏宥芯，秉著服務社會的初衷，克服了意外事故場景的衝擊，投入鳳凰志工行列，過去13年來參與無數次大小車禍、公安意外等救護，不乏協助OHCA（失去生命跡象）患者從鬼門關救回，服務時數逾3500小時，獲今（2025）年全國救護菁英獎。

魏宥芯在民間公司擔任內勤行政人員，內心總想為社會盡一分心力，過去曾擔任創世志工服務長者，經曾是鳳凰志工的表哥鼓勵下，也報名參加，並於2012年通過EMT-1培訓，成為鳳凰志工，於頭份分隊服務迄今。

魏宥芯憶及過往印象深刻的救護案件：一名中年男性在住家突然倒下、失去生命跡象，到場家屬已進行CPR，她和警消學長接手後續急救程序送醫，隔天得知該名患者成功救回，健康出院，讓她萬分滿足欣喜。

另有一處工地電梯天井灌模作業發生坍塌，導致工人從天井摔落。警消學長排除危險逐一將受困者救出，但最後一名工人救出時OHCA，經搶救送醫仍回天乏術，讓她體會到「我們不是每次都能把人帶回來」，但也激勵她永遠會全力以赴，做到最好。

此外，她說，一位成年男子精神狀況不穩，行為激烈，她協助強制就醫，男子年邁的雙親滿是無奈與驚恐，患者母親更握著她的手，哭訴著長年的壓力與心痛，也讓她體會到救護不只是救身體，也可以是傾聽與陪伴，給予情感支持。

魏宥芯說，每一次任務都讓她更加體會到生命的脆弱與珍貴，但「在他人最需要的時刻，我能夠在場」是一種榮幸與責任。因出勤救護不免遇上不忍卒睹的場景，所以在最初培訓時，講師會先提供「特殊照片」，給予學員心理建設，她坦言當時內心深受衝擊，幸好順利克服，得以成為鳳凰志工，服務社會。

魏宥芯投入鳳凰志工行列13年參與無數次救護，服務時數逾3500小時。（苗栗縣消防局提供）

魏宥芯投入鳳凰志工行列13年參與無數次救護，服務時數逾3500小時。（苗栗縣消防局提供）

