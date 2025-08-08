自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》超慢跑後「髖外側」痛到跛行 臀肌肌腱病變非關節炎

2025/08/08 20:48

如果體重偏重、運動方式突然改變，或長期姿勢不良，就容易導致臀中肌與臀小肌肌腱反覆摩擦與拉扯，逐漸出現退化或部分撕裂；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／林瑋德

40多歲的陳先生因體重偏重，連續1週進行「超慢跑」。沒想到左側屁股越來越痛，只要坐下再站起來，或是走路幅較大，就會出臀部外側痠痛，甚至晚上睡覺壓到疼痛側也無法入睡。他擔心是不是髖關節受傷，於是到門診檢查。

X光顯示關節只有輕微退化，真正的問題卻出現在軟組織。透過超音波檢查發現，臀中肌肌腱發生了部分撕裂，並伴隨髖部大轉子周邊水腫。這就是臨床常見的「臀肌肌腱病變」，也就是大家俗稱的「大轉子疼痛」。

為什麼會發生臀肌肌腱病變？臀中肌與臀小肌是維持髖部穩定的關鍵肌群。當人走路或單腳站立時，它們能幫助骨盆不至於傾斜。但如果體重偏重、運動方式突然改變，或長期姿勢不良，就容易導致這些肌腱反覆摩擦與拉扯，逐漸出現退化或部分撕裂。

臀肌肌腱病變 常見3症狀

●髖外側壓痛，走路或上下樓梯時加重

●夜間側睡壓到疼痛那側，無法翻身

●嚴重時甚至會出現跛行或走不穩

這些表現常讓人誤以為是坐骨神經痛或單純關節炎，其實真正的病灶在於臀肌肌腱。

自我檢測3方法 3情形皆「有」速就醫

想知道自己是否有臀肌肌腱問題，可以嘗試以下簡單測試：

●單腳站立測試：單腳站在疼痛那側，若骨盆歪斜或無法維持30秒，可能是臀中肌失能。

●壓痛檢測：用手按壓大腿骨外側突起處（大轉子），若明顯壓痛，要懷疑肌腱發炎或撕裂。

●側躺測試：側躺壓在疼痛那側，如果幾分鐘內就痛得無法忍受，也可能是肌腱病變。

若以上3項檢測都呈現陽性，就應該及早就醫，透過影像檢查確認診斷。

多數不需手術 復健與增生治療助修復

大部分的臀肌肌腱病變，不需要立刻手術。臨床建議首選復健運動搭配增生治療（PRP等）。

●復健運動：以臀肌啟動、核心穩定與髖外展運動為主，例如橋式運動、蚌式運動，有助於肌腱減壓與強化。

●增生治療（PRP等）：可以利用病人自身血液濃縮出的血小板，注射到受損肌腱處，幫助膠原蛋白修復，效果比類固醇更持久。有研究顯示，PRP 在三個月後療效優於類固醇，改善也能維持更長時間。

在嚴重全層撕裂、肌肉出現萎縮或走路功能完全受限時，才會建議進行肌腱修補手術。多數患者透過保守治療與增生治療（PRP），就能逐步改善，避免走上手術這條路。

髖外側痛未必是關節退化 及早就醫助康復

髖外側痛不一定是關節退化，更常見的原因是 臀肌肌腱病變。如果疼痛持續三個月以上，影響睡眠或走路，就應及早檢查。

透過正確診斷、復健運動與增生治療（PRP），多數患者能逐步恢復生活品質，遠離長期疼痛。不要一味忍耐，越早介入，效果越好。

（作者為維德骨科診所醫師，板橋生生優動兼任醫師）

