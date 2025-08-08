竹縣啟動身障者雙照顧服務 全額補助高負荷家庭喘息

新竹縣政府社會處說明，轄內身心障礙者只要未曾使用過照顧服務、經專業社工評估有需求者，都可透過「照顧服務體驗」方案。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣轄身心障礙者有2萬4千多人，縣長楊文科今（8）天宣布，針對身心障礙者即日起啟動「照顧服務體驗」與「緊急照顧服務」，希望在不增加經濟壓力下，讓照顧者獲得喘息的空間，不再因照顧至親感到莫大壓力而身心俱疲，也鼓勵身障朋友走出家庭，擴展人際關係、豐富生活。

縣府社會處說明，轄內身心障礙者只要未曾使用過照顧服務、經專業社工評估有需求者，都可透過「照顧服務體驗」方案，量身安排體驗日間社區日照、作業活動或住宿型機構服務，身障者可自由選擇單項或雙項模式，體驗期最長3個月，由政府全額補助費用。

請繼續往下閱讀...

而當身障者的照顧者因突發疾病、意外或其他緊急狀況而無法即時提供照顧時，縣府將媒合「緊急照顧服務」機制，提供18歲以上身心障礙者及其家庭即時支援。每位照顧者每年可申請一次，使用期最長3個月，依照實際情況安排居家式或機構式照顧服務，協助家庭度過難關，安心喘息。

社會處長陳欣怡表示，支援高照顧負荷家庭的雙照顧服務，由縣府全額補助，專業社工將提供完整諮詢與協助，讓照顧者不再孤軍奮戰。這兩項服務的申請流程簡便，讓支持即時到位。

新竹縣2025年緊急照顧服務單位：

新竹縣私立安歆綜合式服務類長期照顧服務機構（竹北市市科大二街101號3樓，03-5553798）

福馨護理之家（新埔鎮南平路300號，03-5889815）

身心障礙者服務中心分區聯絡資訊：

第一區湖口、新豐、新埔：03-5903015

第二區芎林、橫山、關西、尖石： 03-5881044

第三區涵蓋竹東、五峰：03-5103803

第四區涵蓋竹北、寶山、峨眉、北埔： 03-6563637

新竹縣政府社會處老人及身障福利科洽詢電話：03-5518101#3226

更多資訊請參閱社會處網站。

新竹縣政府針對身心障礙者即日起啟動「照顧服務體驗」與「緊急照顧服務」，希望讓照顧者獲得喘息的空間。（新竹縣政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法