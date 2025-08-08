自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

竹縣啟動身障者雙照顧服務 全額補助高負荷家庭喘息

2025/08/08 10:39

新竹縣政府社會處說明，轄內身心障礙者只要未曾使用過照顧服務、經專業社工評估有需求者，都可透過「照顧服務體驗」方案。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府社會處說明，轄內身心障礙者只要未曾使用過照顧服務、經專業社工評估有需求者，都可透過「照顧服務體驗」方案。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣轄身心障礙者有2萬4千多人，縣長楊文科今（8）天宣布，針對身心障礙者即日起啟動「照顧服務體驗」與「緊急照顧服務」，希望在不增加經濟壓力下，讓照顧者獲得喘息的空間，不再因照顧至親感到莫大壓力而身心俱疲，也鼓勵身障朋友走出家庭，擴展人際關係、豐富生活。

縣府社會處說明，轄內身心障礙者只要未曾使用過照顧服務、經專業社工評估有需求者，都可透過「照顧服務體驗」方案，量身安排體驗日間社區日照、作業活動或住宿型機構服務，身障者可自由選擇單項或雙項模式，體驗期最長3個月，由政府全額補助費用。

而當身障者的照顧者因突發疾病、意外或其他緊急狀況而無法即時提供照顧時，縣府將媒合「緊急照顧服務」機制，提供18歲以上身心障礙者及其家庭即時支援。每位照顧者每年可申請一次，使用期最長3個月，依照實際情況安排居家式或機構式照顧服務，協助家庭度過難關，安心喘息。

社會處長陳欣怡表示，支援高照顧負荷家庭的雙照顧服務，由縣府全額補助，專業社工將提供完整諮詢與協助，讓照顧者不再孤軍奮戰。這兩項服務的申請流程簡便，讓支持即時到位。

新竹縣2025年緊急照顧服務單位：

新竹縣私立安歆綜合式服務類長期照顧服務機構（竹北市市科大二街101號3樓，03-5553798）

福馨護理之家（新埔鎮南平路300號，03-5889815）

身心障礙者服務中心分區聯絡資訊：

第一區湖口、新豐、新埔：03-5903015

第二區芎林、橫山、關西、尖石： 03-5881044

第三區涵蓋竹東、五峰：03-5103803

第四區涵蓋竹北、寶山、峨眉、北埔： 03-6563637

新竹縣政府社會處老人及身障福利科洽詢電話：03-5518101#3226

更多資訊請參閱社會處網站

新竹縣政府針對身心障礙者即日起啟動「照顧服務體驗」與「緊急照顧服務」，希望讓照顧者獲得喘息的空間。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府針對身心障礙者即日起啟動「照顧服務體驗」與「緊急照顧服務」，希望讓照顧者獲得喘息的空間。（新竹縣政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中