照顧服務員男女比例1：5 竹縣府鼓勵男性投入長照滿足多元需求

〔記者廖雪茹／新竹報導〕社會上普遍存在女性適合擔任照顧者的刻板印象；新竹縣績優長照服務人員黃明雄投入居家服務13年，工作中不斷進修提升專業知識和技能，服務品質備受肯定；新竹縣政府表示，男性照顧者能夠帶來不同的視角和技能，並幫助打破傳統性別角色的限制，促進社會對於照顧工作的理解與尊重，因此鼓勵更多男性加入長照領域，滿足受照顧者的多元需求。

新竹縣長期照顧管理中心說明，截至114年6月底，新竹縣人口共計59萬6849人，其中65歲以上老年人口計8萬8089人，佔全縣總人口14.8%，也就是說每7個人中就有1個是老人。根據衛生福利部調查，照顧服務員行業中，男女比例約為1:5，仍以女性佔大多數。

在新竹縣長照機構擔任居家服務員的黃明雄，積極參加在職教育訓練，提升專業知識和技能，並取得相關證照，多年來秉持熱忱與專業，到不同的個案家中提供個別化的照顧，用細心、耐心關心對方的身體狀況，更注重他們的心理需求，深受服務對象及其家屬的喜愛和讚賞。

照顧餐食、協助沐浴、翻身拍背、協助上下樓梯、陪同就醫，這些都是黃明雄的日常工作，看似簡單卻一點都不輕鬆。黃明雄說：「每天到不同的個案家中照顧，雖然辛苦，但看到長輩們滿意的笑容，讓我感到無比的成就感。」他強調，照顧服務不僅僅是一份工作，更是一份使命，希望能吸引更多男性加入這個行業，為需要幫助的人帶來溫暖。

縣長楊文科表示，縣府團隊致力打造高齡友善環境，讓每位長者都能享受尊嚴且高品質的生活，也希望更多專業人才投入長期照顧，提升整體照顧品質，確保長者獲得完善支持，減輕青壯年照顧及扶養負擔。

新竹縣政府表示，男性照顧者能夠帶來不同的視角和技能，並幫助打破傳統性別角色的限制。黃明雄即為稱職照顧者的範例。（新竹縣政府提供）

