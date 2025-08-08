「社交處方簽」減緩長者失智 台南柳營長者樂活

長者來到柳營代天院聽大廟的故事，一切都很熟悉。（柳營奇美醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕這帖「社交處方箋」，減緩失智，幫助長者找回熟悉記憶，樂活有效。台南柳營奇美醫院與查畝營文史觀光發展協會、柳營代天院推出「走讀柳營·記憶相隨」品味在地文化活動，邀請失智長者及社區長者參訪他們再熟悉不過的老街、廟宇，透過走訪、聆聽故事、與人互動、分享生活經驗，提升樂天知命平凡過生活的價值。

柳營奇美醫院護理部部長蕭素秋今天（8日）說，醫師開立的「社交處方箋」是針對失智長者的非藥物治療方式，讓失智者和家人走出家門、親近土地，透過走讀熟悉的社區，連結生命中的記憶，更鼓勵長者與他人互動，分享生命歷程，強化自我認同感，也因有家人的陪伴參與，有助延緩退化及提升生活品質，減少孤獨與憂鬱。

請繼續往下閱讀...

柳營在地的查畝營文史觀光發展協會策劃走讀路線，由杜榮哲老師導覽從柳營菜市場旁已有50年歷史的「東河百貨行」出發，再到夫妻從年輕攜手打拚，至今已頭髮斑白的「忠美雜貨店」，最後來到鄉親熟悉的「保健國術館」及「保良中藥房」。店家熱情接待，還與不少早就認識的長者閒話家常，大家笑談年輕時的生活點滴、買東西的經驗，彷彿時光倒流。

來到柳營大廟代天院，前主委鄭百成導覽細說代天院的遊王公信仰、全國最內陸的燒王船，喚起長者輪番講述柳營人最為津津樂道的3年1科王船醮活動，加深與家鄉的情感連結。黃姓長者回憶說：「做醮時真熱鬧，家戶都會豎立起燈篙掛上燈籠，全家一起等待遊王公祖繞庄。」期待下次生活文化之旅再玩花招。

長者來到柳營市場走訪商家，記憶都回來，加深在地連結。（柳營奇美醫院提供）

柳營長者一起出遊走讀地方。（柳營奇美醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法