健康網》雙腿水腫好困擾 營養師授消水腫套餐

營養師高敏敏表示，日常可喝咖啡、綠茶、黑豆水、玉米鬚茶、紅豆水等，幫助利尿排鈉，促代謝、改善水腫；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腿、腳水腫看起來瞬間矮肥短，營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文表示，其實不只影響美觀，也可能代表代謝慢加上循環差，可以透過消水腫飲品、高鉀的蔬菜水果，以及運動，有效改善水腫困擾。

●消水腫飲品：日常可喝咖啡、綠茶、黑豆水、玉米鬚茶、紅豆水等，幫助利尿排鈉，促代謝、改善水腫，尤其溫溫喝，效果更好。

請繼續往下閱讀...

●高鉀蔬菜：多補鉀等於幫助排鈉消水腫，像是金針菇、菠菜、白莧菜、地瓜葉、苜蓿芽等，含膳食纖維與鉀離子可促代謝、排便順暢，讓腸道輕盈、人不腫。

●高鉀水果：清爽去水腫，如香蕉、哈密瓜、奇異果、番茄、火龍果等，含鉀與抗氧化營養素，可協助排鈉、維持水分平衡，改善水腫狀態。

高敏敏提醒，由於可消水腫的食材幾乎都含有鉀，因此腎功能不佳的人，務必要遵照醫師的建議攝取鉀量。

高敏敏說，搭配運動也可以幫助代謝，每天運動30分鐘以上，跳繩、有氧運動、腳踏車、快走、瑜伽，還有睡前可以抬抬腿，都能促進循環、增加排水效率，不只腿不腫，連氣色都變亮。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法