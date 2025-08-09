限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》雙腿水腫好困擾 營養師授消水腫套餐
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕腿、腳水腫看起來瞬間矮肥短，營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文表示，其實不只影響美觀，也可能代表代謝慢加上循環差，可以透過消水腫飲品、高鉀的蔬菜水果，以及運動，有效改善水腫困擾。
●消水腫飲品：日常可喝咖啡、綠茶、黑豆水、玉米鬚茶、紅豆水等，幫助利尿排鈉，促代謝、改善水腫，尤其溫溫喝，效果更好。
請繼續往下閱讀...
●高鉀蔬菜：多補鉀等於幫助排鈉消水腫，像是金針菇、菠菜、白莧菜、地瓜葉、苜蓿芽等，含膳食纖維與鉀離子可促代謝、排便順暢，讓腸道輕盈、人不腫。
●高鉀水果：清爽去水腫，如香蕉、哈密瓜、奇異果、番茄、火龍果等，含鉀與抗氧化營養素，可協助排鈉、維持水分平衡，改善水腫狀態。
高敏敏提醒，由於可消水腫的食材幾乎都含有鉀，因此腎功能不佳的人，務必要遵照醫師的建議攝取鉀量。
高敏敏說，搭配運動也可以幫助代謝，每天運動30分鐘以上，跳繩、有氧運動、腳踏車、快走、瑜伽，還有睡前可以抬抬腿，都能促進循環、增加排水效率，不只腿不腫，連氣色都變亮。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應