健康網》吃菜怕農藥殘留？ 營養師：5步驟清洗免擔心

〔健康頻道／綜合報導〕「大家說要多吃青菜，但報紙上常常報導蔬菜農藥殘留，吃了真的沒問題嗎？」營養師李婉萍於臉書專頁發文分享，針對9種常見蔬菜，­（青江菜、小白菜、蔥、芹菜、空心菜、甜豆莢、蘿蔔、辣椒、菠菜）如何簡單去除農藥，5步驟安心吃蔬菜。

李婉萍分享清洗5步驟：

修剪並去除外層爛葉

這是最簡單卻最容易忽略的步驟！蔬菜的外層葉片往往沾染最多農藥，尤其根部或葉柄處也要特別注意。建議先將爛葉剔除，根部切掉約1公分，葉片分開後再來清洗。

流動清水沖洗

用流動的水沖洗蔬菜的根部、葉片或果蒂處，這能大幅沖掉附著的農藥。擔心水浪費？其實水流不需要像瀑布那樣嘩啦啦地沖，只要像礦泉水瓶蓋戳一個小洞那種緩慢水流，就非常有效。

浸泡、二次沖洗

沖洗後，將蔬菜放入清水中浸泡10～20分鐘，然後再以流動的水沖洗2～3次。這樣一來，不僅農藥殘留能有效去除，蔬菜的口感也會更清脆好吃。

烹煮時不蓋鍋蓋

烹調時打開鍋蓋，讓農藥殘留隨著蒸氣揮發，是額外的一層保障。特別是炒青菜、燙蔬菜時，這個小技巧很重要！

外食族少喝湯 降低風險

外食族最擔心餐廳蔬菜是否有確實清洗。其實很多農藥殘留在煮湯時容易溶解，因此外食時若擔心農藥問題，可以選擇少喝湯，降低攝入殘留農藥的風險。

