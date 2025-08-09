健康網》早餐不只是吃飽 醫：助攻孩子學習、情緒發展

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩引述研究表示，吃早餐的孩子和青少年，不只身體更健康，連學業表現、考試成績、情緒穩定性和整體生活品質也明顯較好；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐是一天的能量啟動器，也是一天中最重要的一餐，這可不是空穴來風。愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩於臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」與個人部落格發文分享，許多研究發現，吃早餐的孩子和青少年，不只身體更健康，連學業表現、考試成績、情緒穩定性和整體生活品質也明顯較好。

陳如瑩整理了1項大型回顧研究整理了吃早餐的好處，包括：

●大腦反應更快、增加記憶力，學習更有效率。

●提升專注力，讓學業表現更出色。

●情緒更穩定，也更快樂。

●生病風險比較低。

用早餐打好健康與學習的基礎

陳如瑩提到，大腦依賴葡萄糖作為主要能量來源，孩子在學習時的神經元需要大量的信息處理與傳遞，因此非常需要能量。睡了一夜後，孩子體內的能量儲存（葡萄糖）會在早上中段消耗殆盡。若沒有及時補充早餐，尤其是可以被直接分解為葡萄糖的碳水化合物，孩子容易出現飢餓、注意力不集中、疲勞，直接影響上課與學習表現。

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，若沒有及時補充早餐，尤其是可以被直接分解為葡萄糖的碳水化合物，孩子容易出現飢餓、注意力不集中、疲勞，直接影響上課與學習表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳如瑩說明，吃早餐不僅是補充體力，還能確保攝取足夠的鐵、鈣、蛋白質等關鍵營養素。研究也指出，有吃早餐的孩子，比跳過早餐的孩子更不容易肥胖，並可降低未來代謝症候群風險。早餐有助於調節食慾、平衡荷爾蒙，並促進一天的熱量消耗，對預防兒童肥胖非常重要，若孩子跳過早餐，不僅整天的熱量和營養素會不足，也可能導致瘦小、影響成長發育。

陳如瑩表示，選對早餐很重要！為了讓孩子真正受益，早餐內容也是非常關鍵，建議要避免以下：

●高脂肪或高鹽分食物：炸物、熱狗、肉鬆、組合肉。

●高糖分食物或飲品：汽水、蛋糕、含糖調味乳、豆乳、奶茶等。

●常見但不建議的選擇：菠蘿麵包、可頌麵包、包餡麵包、油酥糕點。

這些食物雖然方便又受孩子喜愛，但往往隱藏著高油、高糖、高鈉的問題，長期下來會影響健康。

陳如瑩補充，健康的早餐應優先選擇全穀類麵包、高纖穀片、新鮮水果，搭配乳製品，再加上適量蛋白質（如蛋、豆類、雞胸肉），就能讓孩子一整天能量滿滿！每天一起吃早餐，不只是補充營養，更是親子之間最美好的互動與榜樣。讓孩子從今天開始，帶著滿滿能量，快樂上學。

