晴時多雲

兩性生殖

健康網》沒症狀≠沒感染 常見5性病一次看

2025/08/07 21:42

維尚泌尿科醫師白彞維指出，淋病、梅毒、HPV、疱疹、披衣菌感染發作時根本沒什麼感覺，等到出現症狀，可能已經對身體造成傷害；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕安全性行為很重要，有時候心存僥倖事後也「沒發生什麼事」？但維尚泌尿科醫師白彞維在臉書專頁「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」提醒，常見性病如淋病、梅毒、HPV（人類乳突病毒，俗稱菜花）、疱疹（單純性疱疹病毒）、披衣菌感染發作時根本沒什麼感覺，等到出現症狀，可能已經對身體造成傷害，強調定期篩檢+戴套及有症狀早就醫才是保護之道。

●淋病：43%的患者沒有明顯症狀，但可能引發睪丸炎、慢性攝護腺炎、不孕等嚴重併發症。男性可能有黃白分泌物、排尿灼熱；女性則常是分泌物變多。

●梅毒：早期的無痛潰瘍常被忽略，卻可能在數年後攻擊大腦、心臟甚至致命。

●HPV：傳染力強、潛伏期長，可能導致子宮頸癌、外陰部及頭頸部癌症等。施打HPV疫苗，是有效預防方式。

●疱疹（單純性疱疹病毒）：感染後不一定立刻發病，常在免疫力低下時出現水泡、潰瘍、搔癢，甚至發燒。

●披衣菌感染（砂眼披衣菌）：常見泌尿道感染元兇，症狀包括排尿灼熱、分泌物、陰道出血等，嚴重恐致不孕，男性也可能睪丸發炎。

