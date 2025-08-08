健康網》立秋常見咳嗽、皮膚癢 3穴道1茶飲來改善

建功馬光中醫診所醫師魏僑表示，立秋時節咳嗽皮膚乾癢可以透過用吹風機吹列缺穴、尺澤穴、合谷穴，及飲用生脈養陰茶改善；示意圖。（圖取自PhotoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕立秋象徵著秋天的開始，建功馬光中醫診所醫師魏僑表示，在台灣的氣候條件下，立秋後仍常有高溫出現，暑氣未盡，涼意未足，形成中醫所說的「暑濕夾燥」的複雜體感環境，若調養不當，容易出現呼吸道不適，而肺主皮毛，此時也容易有皮膚乾燥搔癢等問題，可以透過用吹風機吹列缺穴、尺澤穴、合谷穴，及飲用生脈養陰茶改善立秋皮膚乾癢。

昨（7）日為立秋，魏僑指出，在中醫理論中，秋主燥金，屬肺。燥邪易傷肺，而肺主皮毛、司呼吸，是人體重要的防禦與調節器官。《黃帝内經》「秋三月，早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平」秋季的到來代表陽氣漸收，常會因氣候改變而產生憂鬱的情緒，在五行上也對應憂的情緒。情緒較敏感的人可能會在這個時節感到壓力較大，不妨調整作息，早睡早起，維持積極心態，適時發洩壓力；也可以在清晨至戶外慢慢的散步、拉筋，有助於維持身心的穩定。

3穴道改善立秋咳嗽

魏僑說，有咳嗽的狀況，可以針對以下穴道，用吹風機吹10-20秒作為保健。

3穴道改善立秋咳嗽。（馬光中醫診所提供）

●列缺穴：在手腕上方約1.5寸（食指橫寬兩指）處，橈骨莖突內側凹陷處，能摸到骨頭的凹陷處。如果有咳嗽、氣喘、頭痛等症狀，找它就對了，此穴又能通任脈（中醫謂八脈交會穴），喉嚨腫痛、胸部挫傷疼痛也可以用。

●尺澤穴：在肘橫紋上，肱二頭肌腱的橈側緣。主治肅降肺氣、清泄肺熱、滋陰潤肺等功能，可以用來治療咳嗽、喘、甚至是胸滿脹痛的狀況。

●合谷穴：合谷位於手背，第一、二掌骨之間，當第二掌骨橈側的中點處。經常熱敷、按壓，可以促進氣血循環，也能預防感冒，在感冒初期時達到疏風解表的效果。

中藥茶改善立秋皮膚乾癢

魏僑表示，皮膚的乾癢可多攝取白色、滋陰的食物，如白木耳、百合、蓮藕、山藥、梨子等，也可以喝生脈養陰茶。

●生脈養陰茶

1.材料：麥門冬10克、西洋參5克、五味子5克。

2.沖泡方式：將上述藥材洗淨，用900毫升水煮滾，轉小火約煮5分鐘即可。

3.功效：養陰益氣、安神抗秋燥。

生脈養陰茶有養陰益氣、安神抗秋燥之效。（馬光中醫診所提供）

建功馬光中醫診所醫師魏僑。（馬光中醫診所提供）

