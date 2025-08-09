健康網》3C族護眼神隊友！ 營養師教速成低卡「花青素奶昔」

營養師林俐妤說，對於長時間滑手機、盯電腦的人來說，補充護眼花青素很重要，推薦使用葡萄、藍莓等食材，DIY「花青素奶昔」，有助攝取。（圖取自林俐妤臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕盛夏適逢水果盛產，常常買太多放到壞掉吃不完，丟掉又覺得可惜？營養師林俐妤特別分享，使用優格、葡萄、藍莓與牛奶，在家也能DIY口感滑順好喝又低卡的「花青素奶昔。對於長時間滑手機、盯電腦的人來說，補充護眼花青素很重要，加上花青素人體無法自行合成，須靠食物補給，因此日常也推薦多攝取藍莓、葡萄、覆盆子。

林俐妤於臉書專頁「Wanda營養師-林俐妤」發影音表示，藍莓、葡萄、覆盆子等水果，可說是攝取花青素的好來源，如果平常水果吃不完，建議可以先冰冷凍，延長保鮮期，變化吃法打成果汁飲用，既不用擔心放到壞，也可以攝取原汁原味的營養素。並推薦在家不妨自製以下「花青素奶昔」，熱量170大卡、蛋白質也有11g，好喝又可攝取滿滿花青素。

●準備材料：希臘優格160g、冷凍去籽葡萄10顆、冷凍藍莓100g、牛奶200ml。

●做法：依序將上述希臘優格、去籽葡萄、藍莓、牛奶等材料放入果汁機，3分鐘快速完成攪打後，便可完成顏色漂亮、口感滑順的「花青素奶昔」。

營養師林俐妤表示，花青素人體無法自行合成，須靠食物補給，因此特別推薦日常飲食可多攝取藍莓、葡萄、覆盆子；示意圖。（圖取自freepik）

另，營養學者洪泰雄也曾於臉書發文指出，紫色蔬果不只好看、好吃，還可降低體內尿酸濃度，關鍵就在它們含有一種超強的植化素—花青素（Anthocyanins）。花青素能抑制體內生成尿酸的關鍵酵素「黃嘌呤氧化酶」，具有天然抗發炎效果，有助減輕痛風發作時的腫脹與疼痛。此外，也有助鹼化尿液、利尿，讓尿酸順利排出體外，加上嘌呤含量低，因此是高尿酸與痛風族群的安全選擇。

洪泰雄也推薦紫葡萄富含花青素＋白藜蘆醇，抗氧化又護血管；藍莓、黑莓則是超強抗發炎神器。另，紫甘藍（紫高麗菜）、紫地瓜、紫米、紫洋蔥也是優質紫色食材。不過，特別提醒紫色食物雖好，仍須搭配整體低嘌呤飲食，並避免油炸與高糖加工品。

