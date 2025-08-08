自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》防止小孩過重 研究：親子1週共餐3-4次有效

2025/08/08 18:49

美國《JAMA Pediatrics》建議，每週能有3到4次全家人一起坐下來吃飯的話，可以有效降低小朋友過重或是肥胖的風險；情境照。（圖取自freepik）

美國《JAMA Pediatrics》建議，每週能有3到4次全家人一起坐下來吃飯的話，可以有效降低小朋友過重或是肥胖的風險；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多家長都在關注小朋友的體重問題，美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享，看生長門診的過程中，也常常有爸爸媽媽在問，「不想讓小朋友太胖最簡單的方法是什麼？」，根據美國《JAMA Pediatrics》建議，每週能有3到4次全家人一起坐下來吃飯的話，可以有效降低小朋友過重或是肥胖的風險。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，家長與孩子一同用餐，用的不只是桌上的食物，同時還接受了4大好處：

●變胖、亂吃東西的風險，通通變更低：通常在家用餐都比較會重視食物的品質，高熱量的垃圾食物當然沒有了。

●學會健康吃、不挑食：一起吃飯時，孩子會更敢嘗試新食物，默默學習食物多樣性。

●青少年的溝通、相處也更融洽：親子之間有更多機會聊聊天，幫孩子情緒穩定，心中有滿滿安全感。

●孩子更有自信，讀書也變更有效率：餐桌上的關心和鼓勵，不只補充了營養，也補充了他們求學中最需要的自信。

陳奕成說，並非單純「親子一起吃飯」就有這麼神奇的功效，需要搭配以下3個小魔法，讓這段黃金時光的成長效果更有效率：

●吃飯時，把3C產品「請離席」：記得先把手機、電視、平板收起來，這樣我們才會把注意力完全回到孩子身上！

●鼓勵小朋友分享學校的瑣事：可以輪流分享今天發生的一件事，也可以說說最近的開心或小煩惱，鼓勵孩子表達自己，也讓他們知道：「爸爸媽媽很愛聽你分享生活」。

●「陪伴」不「餵飯」：很多媽媽都會在餵完孩子之後，才急急忙忙隨便扒兩口趕快吞下去，有時候連自己吃了什麼都沒什麼印象。試著跟孩子一起坐下、一起動筷，孩子會更樂於參與，更學習獨立，餐點品嚐起來也會更美味。

陳奕成表示，現在社會的爸爸媽媽每天都相當忙碌，一想到每天要變出一桌菜，還要變換花樣，大概就想打退堂鼓了。其實只要掌握這幾個大原則，從能夠達成的小地方開始，慢慢讓共餐變得簡單又不會有太有壓力。

●提前計畫：簡單的料理也很好，重點是裡面含的愛心。把握大原則，包含一種蔬菜＋一種水果，是新鮮的、冷凍的、罐頭的，通通都算數。

●孩子參與：從選菜單、買菜、洗菜、擺碗筷，到收拾，讓孩子當個小幫手，依照他們的能力，設計任務給他們完成。小朋友會更期待吃飯這件事！

●不限晚餐：很多家長工作完回家，小朋友都已經上床入睡了，一週能一起吃晚飯的時間真的有限。不過沒關係，早餐、或是週末的午餐時段也都算喔，只要是段能坐下來聊聊天、互相關心的時光，對孩子都是最有效的身心補給站。

