健康網》別讓老化偷走快樂 情緒低落、失眠應求助

心理師提醒，老化絕不是一件可怕的事，選擇適合自己的生活方式很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕70歲的張先生喪妻，獨居，生活可自理。右膝關節退化時有疼痛情形，需使用護膝並服用藥物，偶爾會與三五好友至郊區爬山。然而他最近開始失眠、情緒低落，不願外出，且對老化症狀感到害怕。他不知道自己到底怎麼了，因此前來心理師門診求助。

國泰綜合醫院精神科臨床心理師陳惠娟指出，「老化」是人生必經階段之一，人的身體、心理、社會等層面皆會隨著年齡增加而開始改變，在老化階段，生理功能開始變差、社交和學習功能逐漸衰退，是自然發展中的動態過程。在這階段的長者可能因為許多因素而產生不適應的身心症狀，如：失眠、社會退縮、情緒問題等。

請繼續往下閱讀...

老化過程恐面臨3狀況 心理師：超越老化有撇步

陳惠娟表示，老化過程恐面臨3狀況，而學習「超越老化」，面對老化的人生意義是重要課題。

●身體生理功能退化的焦慮：這個階段可能需要開始服用慢性病藥物，身體的各項機能開始出現退化的徵兆，生理功能變差也可能限制可以從事的活動，以及面對未知疾病的無法掌控感等都可能讓人有焦慮感受。

●社會互動的減少：屆齡退休後未安排適當紓壓的日常活動。年紀漸長後，身旁同齡親戚好友，以及最親近的伴侶相繼過世，上述情況都可能讓長者逐漸減少人際互動，影響社會連結的力量。

●年輕時未處理的議題浮現：有些長者在人生晚期，容易回想起過往的負向經驗，這些事件在過去往往未被好好消化，因此時常會出現後悔之前的決定、對曾犯過的錯誤自責等狀況。

陳惠娟表示，老化可能不是一件愉快的事，但也絕不是一件可怕的事。即便可能必須面對生理病痛，但在晚年仍可以選擇自己該怎麼過活。在老年階段，可以試著覺察隨著人生經驗增長所帶來的韌性，用不同角度去看待這個階段可能面臨的失落，接受身體功能及社交連結改變是自然的過程。

在老化階段仍可持續的享受生活中的新體驗，維持適度的社會互動。如果有自己無法解決的心理困擾，也可以嘗試求助醫療專業人員，像是精神科醫師、心理師等，練習撫平失落感，接受目前自我的狀態而好好的過日子。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法