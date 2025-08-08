健康網》潰瘍性結腸炎難改善？ 研究：心理健康 腸道跟著穩定

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢引述國外1項大型研究發現，潰瘍性結腸炎（UC）除了控制發炎和症狀，心理狀態也默默左右病程；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心情變好，腸道也不再鬧脾氣？林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢引述國外1項大型研究發現，潰瘍性結腸炎（UC）除了控制發炎和症狀，心理狀態也默默左右病程！381位中重度UC患者接受實驗結果顯示：只要在治療前10週內，心理健康有顯著改善（SF-36 mental health score提升≥7.85分）長達一年後（第58週），達到「腸道黏膜緩解」的機率幾乎翻倍！

李柏賢於臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文分享，Filgotinib治療的大型臨床試驗（SELECTION trial）的重要數據：

請繼續往下閱讀...

●心理狀態改善者，臨床緩解機率提高91%。

●內視鏡黏膜癒合機率提高167%。

●組織學癒合機率提高98%。

●疾病清除（臨床+內視鏡+組織）機率提高248%。

值得注意的是，如果只有改善症狀，但心理健康沒調適，預後反而比較差！一年的內視鏡黏膜癒合率只有兩者皆改善組45%，這說明心理健康是「獨立預測因子」，不能忽略。

為什麼會這樣

腦腸軸的互動被認為是關鍵之一，焦慮、壓力會影響免疫系統和腸道菌相，進一步影響腸道發炎與黏膜癒合。李柏賢提醒，治療不只是靠藥物控制發炎，心理健康與人際支持同樣關鍵，可以嘗試：

●認知行為治療。

●正念減壓、靜心冥想。

●培養興趣、發展正當嗜好。

●規律運動、親近自然。

●加入病友社群、尋求支持力量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法