健康網》孩子在諮商室表現好卻爆炸？心理師：4關鍵助攻

孩子明明在治療室裡能說出自己不滿情緒，但一回到家就不願意溝通，心理師黃閎新建議家長引導孩子說出想法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「孩子在諮商中明明有進步，為什麼回到家卻還是動不動就爆炸？」台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，家長在聽到心理師描述孩子表現進步時常疑問，明明在治療室裡能專心又耐心地操作玩具、冷靜地說出自己的不滿情緒。但一回到家，還是會大爆炸、不願意溝通？這時家長應觀察與調整、留意失控的情境、引導孩子說出想法，換個角度想。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，這也是心理師最容易「自嗨」的時刻，我們看見的，是孩子在安全環境下，一點一滴累積的調節力與自信。我們感受到他的勇氣、脆弱與努力。但我們也知道，這些進步還需要時間，才能慢慢變成「自然的習慣」。而改變需要很多元素的集合：

●成功經驗，能讓孩子相信「我做得到」。

●穩定的理解與接納，讓他在有情緒的時候，不再需要用攻擊或逃避來保護自己。

●一次又一次，在挫折中反覆練習的機會。

家長可以做什麼

1.不是只有陪伴，也不只是耐心，而是從日常中一起觀察與調整：可以和心理師分享孩子在家的樣子，也說說自己的感受與困難。

2.可以留意，哪些情境容易讓孩子失控？是否他不太能拒絕別人？是否一整天都在壓抑自己？

3.問問孩子：「你是不想說，還是不知道怎麼說？」有時候，他只是怕一說出來，就會被糾正、被要求要乖一點。

4.也可以這樣想：孩子會在你面前崩潰，是因為他真的相信你會接住他。

黃閎新補充，如果在學校他表現得「還不錯」，那只是代表他在努力撐住。而回到你身邊，他才終於可以卸下武裝，做回那個真實的自己。

