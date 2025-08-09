健康網》節食減重恐情緒差、專注力降 營養師授健康瘦3原則

營養師王證瑋提醒，節食減重可能會導致肌肉與水分流失，熱量不足也容易造成情緒不穩、專注力下降；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人減肥會靠節食，瘦很快但卻不健康也難持久。營養師王證瑋提醒，快速瘦身可能會流失肌肉、水分，容易反彈，且熱量不足也會導致情緒不穩、專注力下降；想要健康瘦，重點是不要挨餓、每日熱量不低於基礎代謝率、每餐都要有蛋白質。

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，許多人減肥最常犯的錯誤就是節食不吃、快速瘦身。雖然短時間內體重數字下降得很快，但背後可能是「水分＋肌肉流失」，脂肪還在原地不動。對此，他也列出幾個隱藏風險：

●肌肉流失，基礎代謝下降：肌肉是維持代謝的引擎，節食不吃會讓身體優先分解肌肉當能量，少了肌肉，代謝變慢，之後更容易復胖。

●水分快速流失，體重看似變輕，但易反彈：節食會讓醣類儲存減少，連帶流失水分，一旦恢復飲食，水分回補，體重也會立刻回升。

●熱量不足，情緒低落、專注力下降、免疫力變差：長期吃太少，身體會進入「保命模式」，代謝變慢、容易疲憊、掉髮、手腳冰冷、月經異常等。

●減重平台期提前，身體適應低熱量，難再下降：短期有效，但長期容易卡關，甚至產生「吃什麼都不會瘦」的錯覺。

減重要吃足蛋白質 千萬別挨餓

●不要餓肚子，吃對食物：減少加工澱粉、油炸食物，選擇高纖蔬菜＋優質蛋白＋好油脂；用「營養密度高」取代「熱量少但空虛」的吃法。

●每日熱量不能低於基礎代謝率（BMR）：女性建議每日熱量不低於 1200-1300大卡，過度低熱量反而會拖慢減脂進度。

●每餐都要有蛋白質，避免瘦肌肉：建議每日攝取量為體重×1.2-1.5克蛋白質，可以搭配蛋白飲、雞胸肉、豆腐、毛豆等容易攝取來源。

王證瑋提醒，真正健康的瘦法，1週減重約0.5-1公斤為佳，比較能維持穩定、減脂不減肌，且減脂不只等於體重下降而已，建議搭配觀察脂肪與肌肉的變化，最重要的還是要建立良好飲食與運動習慣，才能瘦得漂亮又不反彈。

營養師王證瑋表示，健康減重每餐都要有蛋白質，才能避免瘦到肌肉；示意圖。（圖取自freepik）

