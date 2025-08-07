自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

CDC官方認證！美國人過半熱量來自超加工食品 兒童高達6成

2025/08/07 16:35

美國CDC首次發布官方報告證實，美國民眾超過一半的熱量來自超加工食品，兒童更高達62%。（美聯社）

美國CDC首次發布官方報告證實，美國民眾超過一半的熱量來自超加工食品，兒童更高達62%。（美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）在一份最新的聯邦報告中首次證實，大多數美國人超過一半的卡路里攝取，來自那些通常富含糖、鹽和不健康脂肪的「超加工食品」（ultra-processed foods）。

美聯社報導，這份報告的發布，正值美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）對此類食品日益嚴格的審視之際，他指責這些食品是導致慢性病的主因，並稱「我們正在毒害自己」。

根據這份收集了2021年8月至2023年8月膳食數據的報告，1歲以上的美國民眾，總熱量中約有55%來自超加工食品。對成年人而言，此比例約為53%；但對18歲以下的兒童與青少年，比例則飆升至近62%。最主要的來源包括漢堡三明治、甜味烘焙食品、鹹味零食、披薩與含糖飲料。

報告共同作者、CDC營養學家威廉斯（Anne Williams）表示，結果並不令人意外。但令人驚訝的是，超加工食品的消費量在過去十年間似乎略有下降。

紐約大學營養學專家戴爾萊因（Andrea Deierlein）推測，這可能代表公眾對超加工食品的潛在危害，已有更高的認知。然而，儘管多年來許多研究已將其與肥胖、糖尿病和心臟病聯繫起來，但科學界仍難以證明其間的直接因果關係。

部分問題在於如何定義「超加工食品」。目前最常用的Nova系統，將食品依加工程度分類。美國政府近期已表示，將尋求為此類食品建立一個新的、統一的定義。戴爾萊因建議，在此之前，民眾應嘗試減少攝取，例如用蜂蜜或楓糖調味的普通燕麥片，取代可能含有添加糖、鈉和防腐劑的即溶麥片。

