健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

25年內恐重現百年大疫！ 疾管署在3醫院設中心防特殊病原

2025/08/07 16:47

疾管署在台大醫院、台北榮總、成大醫院設置特殊病原科技照護示範中心。（疾管署提供）

疾管署在台大醫院、台北榮總、成大醫院設置特殊病原科技照護示範中心。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕全球發展中心（Center for Global Development）藉由模型分析推估，未來25年內發生類似新冠大流行的百年大疫可能性約47%至57%，為強化我國新興傳染病應變量能，衛福部疾管署在台大醫院、台北榮總、成大醫院設置特殊病原科技照護示範中心，今（7日）由台大醫院首度啟動國外返台疑似特殊病原傳染病病人收治演練，提高防疫韌性。

新興傳染病，已成為全球公共衛生一大威脅。全球發展中心藉由模型分析，與新冠病毒相似、由其他物種感染人類且造成全球大流行的新興傳染病，每年發生機率約2.5%至3.3%，並進一步推估，未來25年內發生類似新冠大流行疫情的可能性約47%至57%。

疾管署副署長曾淑慧表示，為提升國內因應及收治如伊波拉病毒、新型A型流感、馬堡病毒出血熱等傳染性強或原因不明的嚴重急性、新興傳染病病人應變量能，參考美國國家特殊病原系統的區域新興特殊病原治療中心概念，在台大醫院、台北榮總、成大醫院設置特殊病原科技照護示範中心。

曾淑慧指出，這些中心平時即組成執行團隊，擔負特殊病原照護相關的醫療防疫任務，並須持續優化各項軟硬體設施，導入智慧醫療技術及建立標準化照護模式，且訂有緊急應變計畫

為驗證我國面對特殊病原傳染病病人收治的應變機制及收治流程可能發生各種狀況處置的恰當性，今日由台大醫院揭開序幕，率先進行國外返台疑似特殊病原傳染病病人收治演練，成大醫院及台北榮總的實地演練，則排定於9月8日及9月19日舉辦。

台大醫院今日的演練由副院長張志豪帶領內科、感染科、急診及重症照護相關單位人員實地操演；同時邀請疾管署長莊人祥、傳染病防治醫療網臺北區副指揮官廖俊星等人到場交流並提出建議，可望讓我國未來面對特殊病原傳染病病人的應變機制更完備。

台大醫院進行國外返台疑似特殊病原傳染病病人收治演練。（疾管署提供）

台大醫院進行國外返台疑似特殊病原傳染病病人收治演練。（疾管署提供）

