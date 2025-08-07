「黃氏兄弟」曝青春痘心酸 最新調查：痘痘族焦慮感翻倍

黃氏兄弟（左1、左2）與TARS理事長邱品齊（右2）、林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠（右1）呼籲民眾正視青春痘帶來的焦慮問題，正確抗痘。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕青春痘不只是皮膚問題，更是年輕人容貌焦慮的來源，台灣青春痘暨玫瑰斑協會（TARS）今（7日）公布「2025青春痘與容貌焦慮大調查」，台灣12至35歲年輕族群中，有超過8成曾因青春痘感到焦慮，其中有痘痘與痘疤者，對外貌不滿意的比例更是無痘者的2倍以上，影響青少年的心理健康。

TARS透過網路問卷回收近千份有效樣本，其中12至17歲的青少年中，有7成坦言痘痘影響課業與人際關係。近8成患者因社群媒體更在意外表，並習慣使用修圖App，使用率是無痘族群的4倍以上。

請繼續往下閱讀...

TARS理事長、皮膚科醫師邱品齊指出，青春期本來就處於人際互動高峰，痘痘問題不僅造成外觀困擾，更可能帶來心理壓力，引發排擠、霸凌甚至與憂鬱、輕生念頭有關。值得注意的是，調查也顯示，僅三成受訪者了解正確治療方法，近半數曾誤信偏方。

YouTuber「黃氏兄弟」現身分享抗痘心路歷程。哲哲說，曾因活動前冒痘而在意外表，不過他只要發現冒痘痘，就會尋求專業協助，找皮膚科醫師快又有效。瑋瑋則完全相反，長痘痘時靠自己上網爬文，曾在長痘痘後用磨砂膏去角質、敷面膜，結果錯誤處理留下痘疤，因此鼓勵粉絲正視痘痘問題，尋求皮膚科醫師協助，以獲得正確保養知識。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，青春痘雖是常見的皮膚問題，但若處理不當，往往會留下痘疤甚至凹陷，影響外觀與自信，因此「及早治療」是關鍵。她提醒，許多患者等到痘痘嚴重發炎、反覆惡化，甚至出現囊腫才就醫，往往錯失最佳時機，後悔已來不及。

黃毓惠說，青春痘在粉刺階段就應開始介入治療，不需等到紅腫膿皰才處理。臨床治療趨勢已朝向多元整合，依痘痘嚴重程度，醫師會搭配使用外用藥膏、保養品、口服藥物，甚至視情況輔以醫療儀器，目的是幫助穩定膚況、減少發炎反應與預防痘疤。

她也提到，過去部分治療方式因刺激性較高，常讓青少年難以持續配合，現在已有較溫和、適合敏感膚質的治療選項，即使是初期粉刺或輕度痘痘，也能有較好的穩定效果，呼籲家長與青少年應建立正確觀念，不要迷信偏方或自行停藥，遇到困擾應及早尋求專業皮膚科醫師協助，透過合適的治療與衛教指導，幫助皮膚回到穩定健康的狀態，讓青春路上少一點焦慮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法