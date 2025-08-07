自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

「黃氏兄弟」曝青春痘心酸 最新調查：痘痘族焦慮感翻倍

2025/08/07 16:09

黃氏兄弟（左1、左2）與TARS理事長邱品齊（右2）、林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠（右1）呼籲民眾正視青春痘帶來的焦慮問題，正確抗痘。（記者邱芷柔攝）

黃氏兄弟（左1、左2）與TARS理事長邱品齊（右2）、林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠（右1）呼籲民眾正視青春痘帶來的焦慮問題，正確抗痘。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕青春痘不只是皮膚問題，更是年輕人容貌焦慮的來源，台灣青春痘暨玫瑰斑協會（TARS）今（7日）公布「2025青春痘與容貌焦慮大調查」，台灣12至35歲年輕族群中，有超過8成曾因青春痘感到焦慮，其中有痘痘與痘疤者，對外貌不滿意的比例更是無痘者的2倍以上，影響青少年的心理健康。

TARS透過網路問卷回收近千份有效樣本，其中12至17歲的青少年中，有7成坦言痘痘影響課業與人際關係。近8成患者因社群媒體更在意外表，並習慣使用修圖App，使用率是無痘族群的4倍以上。

TARS理事長、皮膚科醫師邱品齊指出，青春期本來就處於人際互動高峰，痘痘問題不僅造成外觀困擾，更可能帶來心理壓力，引發排擠、霸凌甚至與憂鬱、輕生念頭有關。值得注意的是，調查也顯示，僅三成受訪者了解正確治療方法，近半數曾誤信偏方。

YouTuber「黃氏兄弟」現身分享抗痘心路歷程。哲哲說，曾因活動前冒痘而在意外表，不過他只要發現冒痘痘，就會尋求專業協助，找皮膚科醫師快又有效。瑋瑋則完全相反，長痘痘時靠自己上網爬文，曾在長痘痘後用磨砂膏去角質、敷面膜，結果錯誤處理留下痘疤，因此鼓勵粉絲正視痘痘問題，尋求皮膚科醫師協助，以獲得正確保養知識。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，青春痘雖是常見的皮膚問題，但若處理不當，往往會留下痘疤甚至凹陷，影響外觀與自信，因此「及早治療」是關鍵。她提醒，許多患者等到痘痘嚴重發炎、反覆惡化，甚至出現囊腫才就醫，往往錯失最佳時機，後悔已來不及。

黃毓惠說，青春痘在粉刺階段就應開始介入治療，不需等到紅腫膿皰才處理。臨床治療趨勢已朝向多元整合，依痘痘嚴重程度，醫師會搭配使用外用藥膏、保養品、口服藥物，甚至視情況輔以醫療儀器，目的是幫助穩定膚況、減少發炎反應與預防痘疤。

她也提到，過去部分治療方式因刺激性較高，常讓青少年難以持續配合，現在已有較溫和、適合敏感膚質的治療選項，即使是初期粉刺或輕度痘痘，也能有較好的穩定效果，呼籲家長與青少年應建立正確觀念，不要迷信偏方或自行停藥，遇到困擾應及早尋求專業皮膚科醫師協助，透過合適的治療與衛教指導，幫助皮膚回到穩定健康的狀態，讓青春路上少一點焦慮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中