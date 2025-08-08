自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃對花椰菜打造出「抗癌體質」 營養師列食用3關鍵

2025/08/08 08:26

營養師薛曉晶表示，花椰菜具有抗癌、護心、控糖的功效；示意圖。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶表示，花椰菜具有抗癌、護心、控糖的功效；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為花椰菜只是汆燙配色用的蔬菜，但事實上，這一顆顆綠色小樹才是全家健康的防護罩。營養師薛曉晶表示，花椰菜具有抗癌護心控糖的益處，烹煮上需注意時間，水煮勿超過5分鐘，建議快炒或短時間蒸煮，以免破壞營養素；若能搭配橄欖油、芝麻醬等好油食用，可以促進吸收；與雞蛋、豆腐等蛋白質一起吃，有助代謝與修復。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，花椰菜之所以能「抗癌＋抗發炎」，是因為它屬於十字花科蔬菜，是少數幾種能啟動細胞解毒酵素抑制癌細胞增生的天然蔬菜之一，含有豐富的植化素與抗氧成分：

●蘿蔔硫素（Sulforaphane）：協助身體代謝致癌物、對抗自由基。

●吲哚類化合物：調節荷爾蒙、保護乳腺與前列腺健康。

●維生素C、葉黃素、玉米黃素：具抗氧化作用，幫助護膚、護眼、抗老。

不僅如此，薛曉晶指出，2025年也有多方科學研究證實花椰菜的重要性與營養價值，它不只是配角，而是家庭飲食中守護健康的主力：

具抗乳癌及膀胱癌潛力

根據1篇發表於《Br J Pharmacol》的細胞實驗中，研究團隊以脂多醣誘導人類樹突細胞產生發炎反應，發現蘿蔔硫素與單糖偶聯化合物可有效抑制NF-ĸB發炎訊號，並降低慢性發炎相關的免疫反應，為蘿蔔硫素的抗炎潛力提供了細胞層級的實證基礎。

此外，1篇刊登在《Cancer Epidemiol Biomarkers Prev》的觀察性研究顯示，十字花科蔬菜的攝取與「乳癌存活率」之間可能存在正向關聯；另1篇刊登於《Contemp Clin Trials》的研究則指出，提升十字花科蔬菜的攝取，有望「延緩膀胱癌復發時間點」，提供了營養介入的新方向。

最後，1項發表於《Diabetes Obes Metab》的隨機交叉試驗則顯示，相較於一般根莖類蔬菜，花椰菜等十字花科蔬菜對「血糖控制」有更正面的作用，特別適合血壓升高但尚未確診糖尿病的族群食用。

那麼，花椰菜該怎麼吃，才能保障全家老小的健康呢？薛曉晶提到，首先需避免煮太久，水煮超過5分鐘就會破壞蘿蔔硫素，建議快炒或短時間蒸煮；再來是搭配好油，如橄欖油、芝麻醬，能促進脂溶性抗氧化物吸收；最後是與蛋白質食物一起吃，像是雞蛋、豆腐等，有助代謝與修復，讓營養事半功倍。她也提醒，想有效保存花椰菜，最好於冷藏3日內食用完畢

營養師薛曉晶指出，花椰菜搭配橄欖油、芝麻醬等好油食用，能促進脂溶性抗氧化物吸收；示意圖。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶指出，花椰菜搭配橄欖油、芝麻醬等好油食用，能促進脂溶性抗氧化物吸收；示意圖。（圖取自freepik）

薛曉晶強調，不同年齡皆可以食用花椰菜，長輩吃能預防心血管疾病、穩定血壓、減緩關節發炎；婦女吃能促進膠原蛋白生成、抗老、排毒、保養皮膚；小孩吃能提升免疫力、保護眼睛、幫助學習專注力。所以，她也提供1日花椰菜食譜，幫助民眾將花椰菜融入至日常飲食中：

●早餐：花椰菜蒸蛋＋糙米飯糰。

●午餐：義大利香料花椰米雞丁炒飯。

●下午茶：花椰菜濃湯＋無糖杏仁奶。

●晚餐：花椰豆腐煲＋燉白蘿蔔＋小魚乾炒菠菜。

3類人慎食

薛曉晶提醒，花椰菜攝取頻率每週3-5次為佳，1次大約1-1.5碗即可。另外，有3類人食用時要注意攝取量：

●甲狀腺功能低下者：需避免生食過量，應煮熟後再食用，可降低干擾。

●腎功能不佳者：由於花椰菜屬高鉀蔬菜，建議與營養師評估份量後再食用。

●易脹氣體質者：花椰菜與薑、蔥等溫性食材同煮，較不易產氣。

6花椰菜品種一次看

最後，薛曉晶也補充了市面上各種花椰菜的差異，並建議交替搭配不同品種食用，這樣不只營養更全面，也讓每日的蔬菜餐盤更有趣味與顏色層次：

●綠花椰菜（青花椰）：最常見，富含蘿蔔硫素、維生素C與葉黃素，是抗癌、護眼與抗氧化力最全面的代表。

●白花椰菜：植化素含量較低，但膳食纖維與鉀含量高，口感細緻、適合腸胃敏感者，是控糖與促進腸道健康的好選擇。

●紫花椰菜：含有花青素，具更高的抗氧化力，可幫助減緩老化、保護心血管，也適合需要延緩自由基傷害的族群。

●花椰菜苗（花椰菜苗）：蘿蔔硫素濃度是成熟花椰菜的10-50倍，但不耐高溫，建議拌涼菜或加在三明治中食用，特別適合需要加強抗癌力時補充。

●寶塔花椰菜（羅曼花椰）：外型像數學圖形，口感清脆、膳食纖維含量高，富含維生素C與胡蘿蔔素，適合需要高纖維、提升飽足感的人群。

●青花筍（西蘭花莖）：其實是花椰菜的莖部嫩芽，含有與綠花椰相近的植化素，但口感更嫩、纖維更細，適合怕咬花椰菜「梗梗感」的小朋友或長輩。

營養師薛曉晶建議，料理花椰菜時可搭配不同品種，這樣能讓營養更全面；示意圖。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶建議，料理花椰菜時可搭配不同品種，這樣能讓營養更全面；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中