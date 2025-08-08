自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》坐骨神經痛≠椎間盤突出 醫揭常見誤解

2025/08/08 12:50

運動醫學科醫師王凱平指出，「坐骨神經痛」不是明確的病名，其背後有許多可能的原因，而椎間盤突出只是其中之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多民眾以為坐骨神經痛就是椎間盤突出，在診間中經常向醫師說「我屁股痛到腳，是坐骨神經痛，還是椎間盤突出？」聯新國際醫院運動醫學科醫師王凱平指出，「坐骨神經痛」不是明確的病名，它只是症狀的描述，如同「發燒」不只有感冒這個原因，坐骨神經痛背後也有許多可能的原因，而椎間盤突出只是其中之一。

坐骨神經痛又是什麼？王凱平在臉書專頁「王凱平醫師（童話醫師）- 運動醫學、兒童醫學教育」上表示，坐骨神經是人體最長的一條神經，從腰部出發，一路延伸到腳底。所以只要這條神經受到壓迫、拉扯或發炎，就可能引發一種從屁股、大腿一路延伸到小腿甚至腳底的「放射性疼痛」，這就是坐骨神經痛。

坐骨神經痛可能的表現

●屁股到大腿、小腿一側出現痠、麻、刺、像電到的感覺

●咳嗽、彎腰、久坐、久站可能讓症狀更明顯

●有時不一定腰會痛，但腳卻痛得很厲害

椎間盤突出是什麼？王凱平表示，想像脊椎就像一疊夾心餅乾，脊椎骨是餅乾，椎間盤是中間那層餡。當壓力太大，或老化、姿勢不良，餅乾被擠壓，內餡就會被擠出來，壓到神經，這就是「椎間盤突出」。如果突出部位壓到坐骨神經的起點，即第5腰椎與第1薦椎的神經根，就會引發「坐骨神經痛」。重點是有椎間盤突出的人，不一定會有坐骨神經痛。有坐骨神經痛的人，也不一定是因為椎間盤突出

王凱平說明，除了最常見的椎間盤突出，其實還有其他幾種常見原因，每種成因的「族群、症狀特點與惡化時機」也不同：

●椎間盤突出

最常見的原因，尤其好發在年輕至中壯年族群。典型表現是單側屁股、大腿、小腿一路到腳的放射性疼痛。彎腰、搬重物、打噴嚏會加劇不適，常見發生在腰椎第4-5節或第5腰椎與薦椎第1節。

●椎管狹窄／骨刺壓迫神經

這類退化性病變多發生在年長者。症狀是「走一段路就腳麻、腳痠、腳痛」，但一坐下就舒服了（神經性跛行）。久站久走會痛，彎腰、坐下反而緩解。

●梨狀肌症候群／深臀症候群

好發於久坐族或長時間開車的人。臀部深層的梨狀肌壓迫到坐骨神經，造成以屁股為主的疼痛，可能會延伸到大腿或小腿，但通常不經過下背。久坐、翹腳、激烈運動後會加重。

●其他少見但需要警覺的原因

如腫瘤、感染或外傷等，也可能引起坐骨神經痛。這類原因常伴隨其他警訊，例如，夜間疼痛、發燒、體重減輕、大小便控制困難、癌症病史等，需盡快就醫。

初步如何分辨

民眾應該在初步如何分辨屬於哪一種？王凱平提供以下的見解供民眾參考：

1.痛的位置與擴散路徑

椎間盤：從下背延伸到腳底，一側放射痛
肌肉壓迫：以臀部為主，痛點不一定經過下背
退化壓迫：走路痛、坐著好

2.動作有沒有影響

椎間盤：彎腰、咳嗽、搬東西會更痛
椎管狹窄：久站走路痛，彎腰或坐下改善
梨狀肌壓迫：久坐痛，起身走動會緩解

3.有無麻、刺、電感或無力

若有明顯麻電，腳無力、變細，要高度懷疑神經壓迫

4.自我測試動作（可參考，但不等於診斷）

躺著單腳抬高，若在30–70度出現放射痛，可能與椎間盤有關。用手指壓屁股中央偏外側有痛感，可能與梨狀肌有關。

