健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》放棄甜點才健康？ 「1日加法飲食」滿足口慾又均衡

2025/08/09 07:28

營養師何沂霖說，健康飲食原則應聰明掌握使用加法，調整攝取頻率與份量，以早餐蛋餅來說，選擇有原型蛋白質的口味，如豬排等，可增加攝取蛋白質。（資料照）

營養師何沂霖說，健康飲食原則應聰明掌握使用加法，調整攝取頻率與份量，以早餐蛋餅來說，選擇有原型蛋白質的口味，如豬排等，可增加攝取蛋白質。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康概念當道下，很多人不得不捨棄喜歡吃的食物，以致遵循健康飲食原則難持久。營養師何沂霖表示，其實健康飲食可以不用放棄或完全不吃所謂的精緻澱粉、甜點等食物，應該掌握的重點是，如何聰明使用「加法飲食」，調整攝取的頻率與份量，並設計1日加法飲食菜單，讓你學會怎麼吃得開心又健康。

何沂霖於臉書專頁「何沂霖 營養師」發文指出，很多人一直不願意開始或是很快就放棄採行健康飲食，很大原因就是覺得需要放棄自己喜歡的食物而難以長久適應。其實健康飲食除了減法之外，也可以是加法，只要懂得調整吃的次數、份量，一樣可以滿足口腹之慾。

何沂霖並進一步設計以下1日三餐+點心的「加法飲食菜單」，建議不妨跟著餐點練習怎麼做：

●早餐：蛋餅+奶茶這樣調整

1.選擇有原型蛋白質的口味，增加蛋白質的攝取，如燻雞、豬排、鮪魚。

2.自己額外準備1顆大番茄或1根小黃瓜，增加一點纖維。

3.飲料選擇無糖茶、黑咖啡或者無糖豆漿。

若真的想喝奶茶，偶爾1次也無妨，並不是永遠不能喝，但可以減少份量，例如：本來都點大杯，可以改成中杯或小杯。

●午晚餐：水餃／麵店這樣調整

1.水餃6-8顆即可，很多人以為水餃是蛋白質，其實外面的麵皮是澱粉，內餡通常也是比較高脂肪的絞肉；吃麵的話選小碗麵。

營養師何沂霖說，午餐若選擇水餃，吃6-8顆即可，因麵皮是澱粉，內餡也常是比較高脂肪的絞肉；此外，建議搭配1份青菜、蛋白質營養更均衡。（圖取自photoAC）

營養師何沂霖說，午餐若選擇水餃，吃6-8顆即可，因麵皮是澱粉，內餡也常是比較高脂肪的絞肉；此外，建議搭配1份青菜、蛋白質營養更均衡。（圖取自photoAC）

2.多點1份燙青菜，也可以選擇涼拌小黃瓜、海帶等。

3.多挑1個蛋白質食物：像是豆乾、滷蛋、干絲、嘴邊肉、豬耳朵等；此外，超商也都很方便可以買到茶葉蛋、雞胸肉。

●甜點：3撇步這樣調整

1.本來如果是每天吃，可以改成1週5次，漸進式減少。

2.每次吃的時候可以選擇小一點的品項，或者跟親友一起享用。

3.若有吃甜食，可以稍微減少一點澱粉攝取，但不代表用甜點取代該吃的澱粉。

何沂霖最後強調，除飲食調整外，尤應避免久坐，增加活動絕對是好事，運動雖然不代表可消耗吃進去的熱量，但運動絕對是讓我們更健康的一個元素。

