健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》「立秋」到！初秋燥熱恐疲倦 中醫提解方

2025/08/07 16:07

今日為「立秋」，中醫師王大元提醒，初秋仍然燥熱襲人，容易肺氣虛損、傷津耗液。示意圖。（圖取自PhotoAC）

今日為「立秋」，中醫師王大元提醒，初秋仍然燥熱襲人，容易肺氣虛損、傷津耗液。示意圖。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕8月7日為立秋，或許你想問「怎麼這麼快就秋天了？」中醫師王大元表示，初秋還是很炎熱，真的要到晚秋才會有乾燥涼爽的感覺。中醫師王大元表示，台灣入秋很少會有秋高氣爽的氛圍，反而情緒容易變得暴躁易怒，身體滋潤度減少。初秋雖然名義上進入了秋季，但氣溫往往仍然偏高，需預防暑熱餘邪，同時也要注意秋燥的侵擾。

什麼是「秋燥」？王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示，中醫認為秋主燥金，「燥令傷肺」、「燥勝則乾」，初秋仍然燥熱襲人，容易肺氣虛損、傷津耗液。典型症狀包括身體疲倦、皮膚乾癢、咽乾口燥、大便乾硬等。

預防乾燥問題，王大元表示，可著重「補氣」和「養陰」，多選擇「白色」食材以補養肺臟，肺主皮毛，養肺同時能穩定表皮黏膜狀態，像是白蘿蔔、白木耳、蓮藕、水梨、山藥等能夠預防秋燥耗氣傷津，也可選用補氣養陰的藥材來抵抗初秋熱燥，如沙參、玉竹、西洋參、蓮子、天門冬等，泡一點蜂蜜水也有潤肺效果。

王大元表示，因為初秋陽氣仍旺，早睡以養陰，原本夏天可以晚一點睡，初秋開始可以改採早起來補養陽氣。同時適量午休，有助於補充精神與體力，雖然天氣仍然炎熱，但不宜貪涼過度，吃太多冰品，以免損傷陽氣，導致體質濕冷而腸胃不適。

王大元提醒，有些人秋天反而水瀉不止、完穀不化，這就不是常見的脾胃濕熱了，這是肺氣燥極而影響大腸傳輸功能，「潤燥」才能有效緩解症狀，這可能會出乎你的意料，腹瀉不止卻還要持續滋陰潤燥，藥物方面則可選用甘桔湯加入天冬、麥冬、地骨皮、桑白皮、杏仁、黃芩和蜂蜜等藥材治療，臨床上有顯著的效果。

