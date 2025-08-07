自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》立秋調理免疫正當時！ 中醫點名補身「這件事」別亂做

2025/08/07 17:43

易元堂中醫中醫師表示，立秋時節適合調節免疫力，除須注意不熬夜、養心神等重點外，尤其提醒飲食別亂補，以免身體沒收好，上火、感冒找上門。（資料照）

易元堂中醫中醫師表示，立秋時節適合調節免疫力，除須注意不熬夜、養心神等重點外，尤其提醒飲食別亂補，以免身體沒收好，上火、感冒找上門。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（7）日迎來24節氣中的第13個節氣，也是秋季的第1個節氣「立秋」；代表夏季將逐漸遠離，此後天氣型態也將轉涼。易元堂中醫中醫師表示，季節轉換時，養生重點是要「收」，而不是「補」。建議立秋最該調理的，應是身體紊亂的免疫力，除須注意不熬夜、冷氣別亂吹、養心神收斂情緒之外，尤其提醒飲食別亂補，以免身體沒收好，上火、感冒找上門。

中醫師於臉書專頁「易元堂中醫」發文表指出，每年立秋一到，天氣陰晴不定，就有人開始雞湯當水喝、下班揪團吃薑母鴨進補。結果還沒進補到元氣，可能先補出一嘴火氣、滿臉痘，其實立秋最該補的，應是你紊亂的免疫力。

立秋養生3大關鍵一次看

中醫師進一步提及，立秋時節最怕身體「沒收好」就亂進補，導致感冒、上火、咳嗽樣樣來。特別提醒以下3件事，此時節養生應特別留意：

飲食別亂補：此時最忌大補，應先助脾胃轉型，尤其吃對食材更重要，建議多吃白色蔬果，如白木耳、蓮藕、梨子等潤燥顧肺的食材，有助於緩解秋燥、補肺益氣。

不熬夜、冷氣別猛吹：此時寒暑交接，氣候尚未完全轉涼，經常出現忽冷忽熱。作息應早睡早起不熬夜。因晚睡易讓肺氣受傷而感冒；另為免寒氣入體，切記流汗別猛吹冷氣，以免過敏、腸胃問題容易接著報到。

易元堂中醫中醫師說，立秋氣候忽冷忽熱，作息應早睡早起不熬夜。晚睡易讓肺氣受傷而感冒，且為免寒氣入體，流汗應勿猛吹冷氣；情境照。（圖取自freepik）

易元堂中醫中醫師說，立秋氣候忽冷忽熱，作息應早睡早起不熬夜。晚睡易讓肺氣受傷而感冒，且為免寒氣入體，流汗應勿猛吹冷氣；情境照。（圖取自freepik）

養心神收斂情緒：立秋是開始「養元氣」的時候，建議此時情緒要收心、放慢節奏。因情緒焦躁、壓力大易影響免疫力，提醒應讓心靜一點，身體才有力。

此外，中醫師特別提出，很多人一過秋就免疫失調、小病不斷。體質不調、寒濕未解，身體也難抵禦氣候轉變。因此，立秋也是適合好好調理免疫的黃金期。以中醫來說，三伏貼即是調理好選擇之一；除孕婦、皮膚敏感或有傷口者需避免外，不妨採用此法排濕寒、調體質，可讓身體更有底氣過秋冬。

