健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

全身上下狂冒痘痘又爆膿 拖20多年確診「化膿性汗腺炎」

2025/08/07 14:38

台灣皮膚科醫學會與病友共同提醒，健保已給付化膿性汗腺炎可用的生物製劑，助中重度病友緩解症狀。（台灣皮膚科醫學會提供）

台灣皮膚科醫學會與病友共同提醒,健保已給付化膿性汗腺炎可用的生物製劑,助中重度病友緩解症狀。(台灣皮膚科醫學會提供)

〔記者林惠琴／台北報導〕37歲小穎先生（化名）從青春期開始，身上反覆長出痘痘並流膿，一直以為只是青春痘或粉瘤，但發作時疼痛如針刺、1天最多10處爆膿，讓他只敢穿黑衣、使用黑坐墊，拖了20多年終於確診為「化膿性汗腺炎」。醫師指出，健保上月起給付治療此病的生物製劑，可助病友緩解症狀、重拾生活品質。

台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，化膿性汗腺炎是慢性且反覆發作的發炎性毛囊疾病，好發於20歲前後族群，嚴重時膿腫反覆流膿、結節相連如「蟻窩」。

台灣皮膚科醫學會秘書長黃毓惠解釋，不同於青春痘主要分布於臉部、胸部、背部等部位，化膿性汗腺炎好發於腋下、頭皮、臀部、腹股溝、肛門周圍、生殖會陰部與女性乳房下方等部位，不僅會出現疼痛性結節、膿瘍、竇道與瘻管等大範圍病灶，且短短6個月內就可能反覆發作2次以上。

黃毓惠指出，不少病友最初以為只是長痘痘，加上病灶部位較私密，第一時間常因害羞而延誤就醫，直到痘痘從1顆變3顆，甚至擴散成一大片，陷入「內外夾擊」的疼痛地獄，才驚覺不對勁。

黃毓惠說明，若僅有單一或多個疼痛性結節，未出現疤痕或瘻管，屬於輕度；萬一各膿腫串連形成瘻管且反覆發作、有疤痕為中度；所有病灶融合綿延則邁入「重度」。

台大醫院皮膚保健及外科主任廖怡華提到，曾收治1名男性天天穿黑褲、貼紗布，甚至以衛生棉止漏，直到接受手術及生物製劑治療終於改善。

廖怡華指出，針對中重度患者，切開與引流手術主要作為急性發作的緩解，但無法阻止新病灶生成，因此透過藥物控制發炎成為關鍵，臨床建議，若接受全身性抗生素治療12週仍無明顯改善，應評估使用生物製劑。

趙曉秋補充，健保上月起已給付生物製劑，從發炎源頭有效控制病情，降低復發風險，預估可助至少500位中重度化膿性汗腺炎病友。

台灣皮膚科醫學會提醒，腋下、胯下、臀部等易摩擦的皮膚部位，若反覆出現多顆紅腫、化膿並伴隨疼痛或搔癢感的結節或痘痘，可能是化膿性汗腺炎早期警訊，建議盡快就醫。

