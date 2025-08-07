膀胱內注射肉毒桿菌！女性更年期頻尿問題新解方

女性在更年期前後常面臨頻尿問題，台北市聯醫仁愛院區婦產科主治醫師王萱今（7日）說明，頻尿可能會影響工作、社交，甚至嚴重影響睡眠品質，卻在就診時常被誤認為是泌尿道感染。（資料照、記者陳建志攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕女性在更年期前後常面臨頻尿問題，台北市聯醫仁愛院區婦產科主治醫師王萱今（7日）說明，頻尿可能會影響工作、社交，甚至嚴重影響睡眠品質，卻在就診時常被誤認為是泌尿道感染。王萱提到，除了調整生活習慣、骨盆腔電刺激復健運動以及藥物改善狀況外，近年也有在膀胱內注射肉毒桿菌的新療法。

王萱表示，女性面臨頻尿問題，其實這可能不只是發炎感染，而是膀胱的神經過度敏感刺激，導致不自主、無法控制的逼尿肌收縮而產生尿意感。王萱說明，這個症狀為急迫性尿失禁，在有慢性尿道膀胱發炎病史，年長女性或合併其他神經性疾病如帕金森氏症或神經硬化症等問題的患者上猶為棘手。

王萱說明，除了生活習慣調整或骨盆腔電刺激復健運動，以往最快速見效的方式為藥物治療控制症狀，藥物如抗膽鹼藥物：如奧昔布丁（Oxybutynin）和托特羅定（Tolterodine），這類藥物能抑制膀胱肌肉的過度收縮。或是β3腎上腺素能激動劑：如米拉貝隆（Mirabegron），可以放鬆膀胱肌肉，增加膀胱容量。

王萱也解釋，藥物在年長者身上長期使用，會合併相關累積的副作用，嚴重的甚至可能造成失智加重或排便異常。尤其是頑固型急迫性尿失禁患者，在傳統治療方法包括藥物療法和行為療法的效果有限，因此需要尋求其他治療選擇。像是膀胱內注射肉毒桿菌（Botulinum toxin）近年來已成為一種新興且有效的治療方案。當肉毒桿菌被注射到膀胱內後，它能夠抑制膀胱肌肉的收縮，從而減少尿意的頻率和急迫感的強度。患者通常在注射後幾天內開始感受到改善，症狀的緩解可以持續數月，某些患者甚至能夠享受到長達六個月或更長時間的效果。

研究顯示，膀胱內注射肉毒桿菌的安全性相對較高，常見的副作用包括局部疼痛、排尿困難或尿路感染，但這些副作用通常是暫時性可緩解的。王萱提醒，並非所有患者都適合此療法，醫生在進行治療前會仔細評估患者的病史、症狀及其他潛在的健康問題，以確保治療的安全性和有效性。

