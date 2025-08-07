健康網》生男生女別再怪爸爸！ 哈佛研究：與「2因素」有關

哈佛最新研究指出，生男、生女要看女性的「體內環境」及「基因密碼」；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕生男、生女，誰決定？家醫科醫師陳欣湄指出，過往會認為是由男性精子中的染色體決定胎兒性別（X精子為女生、Y精子為男生），所以常被簡化為「爸爸決定性別」。但哈佛研究指出，這顆精子最終能不能成功衝進卵子，卻還得看女性的「體內環境」及「基因密碼」，這也是生男生女的變數。

陳欣湄於臉書專頁「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文分享門診遇到的個案，1位媽媽連生了4個女兒，苦笑著問她：「我是不是生女兒體質？可以幫我調理嗎？」陳欣湄無奈，只能微笑安慰她：「這不是醫師能控制的。」不過，她的疑問，其實很多備孕媽媽同樣也有。

陳欣湄引述哈佛研究團隊2025年發表於《Science Advances》的大型研究，他們分析了58007位女性、共146000筆單胎的生產紀錄（1956–2015），發現若前3胎都生男孩，第4胎仍為男孩的機率高達61%；若前3胎都生女孩，第4胎生女機率也有58%。

陳欣湄解釋，這代表著生男、生女並非機率問題，而是會有高於50%的機率出現「連號」，意即媽媽如果都生女兒，未來則會有更高的機率生出女兒；都生兒子，未來則會有高機率生出兒子。造成此現象的原因有以下2點：

女性的年齡與體質

研究其中1個結論指出，若女性超過28歲才生第1胎，更容易出現性別一致的孩子。原因可能與排卵期變短或不規律、陰道與子宮的pH值改變（偏酸環境較不利Y精子存活）、排卵與受孕時間的變異增加有關。

陳欣湄說，這些條件會讓某種精子（X或Y）更容易在媽媽體內勝出，形成「清一性別」家庭。

女性基因密碼可能已預設性別

研究團隊進一步透過基因關聯分析（GWAS）發現，在只生女兒的女性中，NSUN6基因附近變異比例特別高；只生兒子的女性則多半與TSHZ1基因變異有統計關聯。

陳欣湄表示，雖然尚未有證據證明這些基因能直接決定性別，但這是首次有研究指出女性基因可能與生男、生女有關，是一大突破。

最後，她提到，這篇研究對象是針對「白人女性」，是否適用於亞洲女性，尚需要更多研究佐證。所以，別把統計數據當成命運公式，研究只是新科學的發展紀錄，女性不用因此承受不必要的壓力。

對此，陳欣湄也提醒所有備孕中的女性、家人與婆媽們，在這個節奏快、壓力大的時代，能懷孕、生下健康寶寶，本身就值得掌聲鼓勵，無論是生男還是女，都會有各自讓人操心與窩心的地方，真正重要的是家庭支持，而不是性別比較。

