晴時多雲

心理精神

逆轉阿茲海默症現曙光！哈佛研究：關鍵竟是微量元素「鋰」

2025/08/07 13:41

哈佛研究指出，微量元素「鋰」或為逆轉阿茲海默症關鍵；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

哈佛研究指出，微量元素「鋰」或為逆轉阿茲海默症關鍵；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕哈佛醫學院科學家經過長達7年的研究，揭示了微量金屬元素「鋰」的流失，在阿茲海默症中扮演了強大的角色。更驚人的是，他們在小鼠實驗中，成功地透過補充微量的「乳清酸鋰」（lithium orotate），逆轉病程並恢復腦功能。

《華盛頓郵報》報導，這項由哈佛醫學院遺傳學與神經學教授揚克納（Bruce A. Yankner）領導的研究，6日發表於頂尖期刊《自然》（Nature）。研究指出，在阿茲海默症小鼠模型中，極低劑量的乳清酸鋰，幾乎完全清除了腦中的「類澱粉蛋白斑塊」（amyloid plaques）與「濤蛋白纏結」（tau tangles）等病理結構。

這項發現引發學界高度關注。未參與研究的華盛頓大學健康老化與長壽研究所前所長凱伯倫（Matt Kaeberlein）表示：「顯著的影響是，因為乳清酸鋰非常便宜，希望我們能非常、非常快地看到嚴謹的隨機對照試驗來測試這一點。如果這沒有立即發生，將是阿茲海默症臨床社群的恥辱。」

然而，研究主持人揚克納教授也發出嚴格警告：「我現階段不建議人們服用鋰，因為它尚未在人體中被驗證為一種療法。我們必須始終保持謹慎，因為從小鼠到人體的過程中，情況可能會改變。」

在健康的大腦中，鋰負責維持神經元的連結與溝通，並幫助清除可能阻礙腦功能的細胞碎片。研究發現，鋰的耗盡，會加速類澱粉蛋白斑塊與濤蛋白纏結的形成。而此次研究使用的鋰劑量，僅為治療躁鬱症藥物劑量的千分之一。

未參與研究的麻省理工學院台裔科學家、Picower學習與記憶研究所所長蔡理慧（譯音）稱此研究「非常令人興奮」，因為它為過去主要集中於遺傳風險因子的領域，提供了「一塊非常重要的拼圖」。

