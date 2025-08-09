自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》周歲寶寶愛爸媽陪玩 避免突然拉扯傷成「保母肘」

2025/08/09 11:00

1歲寶寶的生活重心是玩遊戲，衛福部國健署提醒爸爸媽媽，平時應該避免突然拉扯寶寶的手，以免傷到寶寶，造成「保母肘」；圖為情境照。（圖取自freepik）

1歲寶寶的生活重心是玩遊戲，衛福部國健署提醒爸爸媽媽，平時應該避免突然拉扯寶寶的手，以免傷到寶寶，造成「保母肘」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕滿周歲的寶寶能夠有意義的叫爸爸、媽媽，還會揮手表示再見，玩遊戲是這個階段寶寶的生活重心。然而，衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料提醒爸爸媽媽，看到寶寶快跌倒急忙抓住他的手，或是想拉起孩子的手腕好像玩盪鞦韆，都有可能不經意傷到脆弱的寶寶，造成「保母肘」。

孕產兒關懷網站表示，滿周歲的寶寶，比起新生兒來說，他們的眼睛發育已較為成熟，視力已達0.1-0.2。通常1歲大的寶寶已經有8顆乳牙，不過有些寶寶1顆牙齒也沒有，都屬於正常範圍內。

國健署表示，1歲寶寶的生活重心是玩遊戲，爸爸媽媽可以在家中把枕頭散亂在地上，請寶寶踩著枕頭，或是繞過枕頭行走，都有助於訓練寶寶平衡能力。或是，也可以和寶寶一起疊高積木，再一口氣推倒，寶寶們會感到開心有趣。

同時，爸爸媽媽有空可以帶寶寶外出走走，即便是住家附近的公園也可以擴展更多的生活經驗，像是摸起來冰冰的欄杆，踩起來有點軟軟刺刺的草地，都有助於寶寶探索環境，增加感覺動作的發展。

孕產兒關懷網站說明，此時的寶寶還很脆弱，可能不經意的傷到寶寶，例如，幫他們穿脫衣物時不小心拉扯到手臂，或是看到寶寶快跌倒時，急忙抓住他的手。有時候，爸媽拉起孩子的手腕好像玩盪鞦韆，這些情況都很容易造成橈骨頭環狀韌帶移位，也就是俗稱的「保母肘」，保母肘的治療採取徒手復位。只要沒有延誤就醫，絕大部份可以成功復位。

國健署提醒爸爸媽媽，平時應該避免突然地拉扯寶寶的手，尤其不要突然用力地拉起單手。如果寶寶曾發生過保母肘，則應該更要特別注意，因為受傷過的韌帶比較容易復發。

