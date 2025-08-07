異位性皮膚炎 夏季高溫好發！ 紫外線照光、免疫調節劑改善

夏季高溫異位性皮膚炎好發，新竹台大分院醫師郭晏如認為結合紫外線照光及免疫調節劑及日常保養，可獲改善。（新竹台大分院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕炎炎夏日氣溫節節升高，是異位性皮膚炎好發季節。新竹臺大分院皮膚部醫師郭晏如提到，異位性皮膚炎是慢性且反覆發作的皮膚發炎疾病；雖難以根治，透過合適的治療與細心的日常照護，仍能有效控制、穩定病情，包括搭配紫外線照光治療法、免疫調節劑、生物製劑或口服小分子標靶藥物等方式治療，可達穩定控制病情目標。

郭晏如舉例，新竹市有16歲青年「小文」是中重度異位性皮膚炎病人，面對高溫與課業壓力的雙重夾擊，經常出現四肢彎曲處與頭頸部的紅腫搔癢，皮膚因長期搔抓逐漸變得粗厚，甚至出現苔蘚化現象。雖接受健保生物製劑「杜避炎」（Dupixent，dupilumab）注射治療，但因疏於日常保濕，回診時仍出現皮膚乾燥、泛紅等不適症狀。一般臨床上會依病人病況，搭配紫外線照光治療法、免疫調節劑、生物製劑或口服小分子標靶藥物等方式治療，達長期穩定控制病情目標。

請繼續往下閱讀...

郭晏如說明，異位性皮膚炎病人的皮膚屏障本就較為脆弱，約3成病人更具「纖聚蛋白」（Filaggrin）基因突變，導致皮膚保水能力下降，容易受到汗水、灰塵與過敏原刺激。建議異位性皮膚炎病人應選擇不含香精、酒精與色素的保濕乳液或乳霜，養成每天塗抹2至3次的習慣，強化皮膚防護力、減少復發機率。且夏季應穿著柔軟透氣的棉質衣物，避免使用尼龍等刺激性材質，流汗後要適時擦乾肌膚，降低刺激與搔癢感，才能降低急性發作，「異」起安心過夏天。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法