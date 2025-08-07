失眠竟「膠帶封嘴」！抖音「睡眠極大化」歪風 專家：恐害命

社群媒體上流行的「睡眠極大化」（sleepmaxxing）趨勢，其中包括用膠帶封嘴、戴眼罩與飲用助眠飲料等行為。（法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕從用膠帶封住嘴巴睡覺，到用繩索輔助頸部懸掛搖擺，一股在社群媒體上瘋傳的「睡眠極大化」（sleepmaxxing）風潮，正在推廣各種旨在獲得「完美睡眠」的極端方法，儘管這些方法缺乏醫學證據並存在潛在安全風險。

法新社報導，在TikTok與X等平台上，網紅們正助長這股健康歪風。其中一種所謂的失眠療法，是人們用繩索或皮帶掛住脖子，在空中擺動身體。X平台上的一段影片聲稱「嘗試過的人都說睡眠問題顯著改善」，觀看次數超過1100萬。專家對此發出警報，指出中國官媒去年曾報導至少一起因類似「吊脖子」日常鍛鍊而導致的死亡案例。

加拿大亞伯達大學的錯誤資訊專家Timothy Caulfield向媒體表示，這些技巧「荒謬、可能有害且毫無證據」，並稱這是「社群媒體如何將荒謬正常化」的一個絕佳例子。

另一種流行做法是用膠帶封住嘴巴睡覺，聲稱能促進鼻呼吸，帶來改善睡眠、口腔健康甚至減少打鼾等多重好處。但喬治華盛頓大學的一份報告發現，這些說法大多未獲醫學研究支持。專家更警告，此舉對患有睡眠呼吸中止症的人尤其危險。

英國失眠專家Kathryn Pinkham擔憂地表示，這些建議對真正有睡眠問題的人「可能造成傷害」。她說：「當我們越是試圖用各種竅門或嚴格的常規來控制睡眠，我們就會變得越警覺和緊張，這反而讓入睡變得更困難。」

專家警告，這股風潮可能助長「睡眠完美主義」（orthosomnia），即對獲得完美睡眠的強迫性執著。哈佛醫學院的睡眠專家Eric Zhou指出：「將完美設定為目標是有問題的。即使是睡眠品質好的人，每晚的狀況也會有所不同。」

