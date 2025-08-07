深耕偏鄉心理健康與資源整合 竹縣護理師黃兆培回鄉服務獲績優肯定

黃兆培（右2）返鄉投入新竹縣橫山社區心衛中心護理師工作，以專業能力與細心提供優質服務，榮獲衛福部2025年強化社會安全網績優人員肯定。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕擁有20年精神科及內外科護理豐富經驗的黃兆培，3年前離開熟悉的臨床現場，返鄉投入新竹縣橫山社區心衛中心護理師工作，憑藉自身的專業能力與細心，提供優質的社區心理衛生服務，曾獲得衛福部2024年社區心理衛生中心實地輔導計畫-「深植民心獎」及「一致好評獎」的肯定，今年更再獲得衛福部2025年強化社會安全網績優人員殊榮。

新竹縣政府衛生局表示，黃兆培為精神科專科護理師，2023年擔任橫山社區心衛中心護理師，服務轄區包含原民部落尖石鄉、五峰鄉等7個鄉鎮，多為醫療資源不足區域，服務也相對困難，但她致力於精神疾病個案管理與資源整合，積極前進部落推廣心理衛生、提供多元護理諮詢，並教導義消、義警、義交等單位常見精神疾病辨識技巧，與社區夥伴知能共進，提升整體照護品質與效能。

新竹縣護理師黃兆培（右）積極前進部落推廣心理衛生、提供多元護理諮詢。（擷取自新竹縣政府官網）

黃兆培表示，服務區域的高齡人口比例偏高，不僅發現精神疾病個案的在地老化問題，更看見許多年邁父母，依然辛苦照顧患病子女，擔憂自己老去或過世後子女由誰來照顧。像是近80歲的老媽媽獨力照顧2名60多歲的精神障礙兒子，在訪視中發現母親已出現失智症狀，卻仍每天守在門口，擔心尚未返家的兒子；團隊陪伴她就醫，並協助連結長照與福利資源，找來職能治療師協助其子就業，使這對母子能在社區中彼此陪伴、穩定生活。

黃兆培說，回鄉服務以來，她遇見了一群同樣用心的夥伴，大家一起集思廣益、共同出力，讓她覺得很溫暖，也更有力量。她認為社會安全網是一群人願意彼此連結，接住那些還在努力生活的人，這份工作讓她看見人性的溫柔，也讓她更堅定地走在這條路上。

擁有20年精神科及內外科護理豐富經驗的黃兆培（左），3年前離開熟悉的臨床現場，返鄉投入新竹縣橫山社區心衛中心護理師工作。（擷取自新竹縣政府官網）

