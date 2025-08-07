自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 醫療急先鋒

深耕偏鄉心理健康與資源整合 竹縣護理師黃兆培回鄉服務獲績優肯定

2025/08/07 12:18

黃兆培（右2）返鄉投入新竹縣橫山社區心衛中心護理師工作，以專業能力與細心提供優質服務，榮獲衛福部2025年強化社會安全網績優人員肯定。（擷取自新竹縣政府官網）

黃兆培（右2）返鄉投入新竹縣橫山社區心衛中心護理師工作，以專業能力與細心提供優質服務，榮獲衛福部2025年強化社會安全網績優人員肯定。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕擁有20年精神科及內外科護理豐富經驗的黃兆培，3年前離開熟悉的臨床現場，返鄉投入新竹縣橫山社區心衛中心護理師工作，憑藉自身的專業能力與細心，提供優質的社區心理衛生服務，曾獲得衛福部2024年社區心理衛生中心實地輔導計畫-「深植民心獎」及「一致好評獎」的肯定，今年更再獲得衛福部2025年強化社會安全網績優人員殊榮。

新竹縣政府衛生局表示，黃兆培為精神科專科護理師，2023年擔任橫山社區心衛中心護理師，服務轄區包含原民部落尖石鄉、五峰鄉等7個鄉鎮，多為醫療資源不足區域，服務也相對困難，但她致力於精神疾病個案管理與資源整合，積極前進部落推廣心理衛生、提供多元護理諮詢，並教導義消、義警、義交等單位常見精神疾病辨識技巧，與社區夥伴知能共進，提升整體照護品質與效能。

新竹縣護理師黃兆培（右）積極前進部落推廣心理衛生、提供多元護理諮詢。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣護理師黃兆培（右）積極前進部落推廣心理衛生、提供多元護理諮詢。（擷取自新竹縣政府官網）

黃兆培表示，服務區域的高齡人口比例偏高，不僅發現精神疾病個案的在地老化問題，更看見許多年邁父母，依然辛苦照顧患病子女，擔憂自己老去或過世後子女由誰來照顧。像是近80歲的老媽媽獨力照顧2名60多歲的精神障礙兒子，在訪視中發現母親已出現失智症狀，卻仍每天守在門口，擔心尚未返家的兒子；團隊陪伴她就醫，並協助連結長照與福利資源，找來職能治療師協助其子就業，使這對母子能在社區中彼此陪伴、穩定生活。

黃兆培說，回鄉服務以來，她遇見了一群同樣用心的夥伴，大家一起集思廣益、共同出力，讓她覺得很溫暖，也更有力量。她認為社會安全網是一群人願意彼此連結，接住那些還在努力生活的人，這份工作讓她看見人性的溫柔，也讓她更堅定地走在這條路上。

擁有20年精神科及內外科護理豐富經驗的黃兆培（左），3年前離開熟悉的臨床現場，返鄉投入新竹縣橫山社區心衛中心護理師工作。（擷取自新竹縣政府官網）

擁有20年精神科及內外科護理豐富經驗的黃兆培（左），3年前離開熟悉的臨床現場，返鄉投入新竹縣橫山社區心衛中心護理師工作。（擷取自新竹縣政府官網）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中