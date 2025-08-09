自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》大腦退化≠老化 學者：4種「記憶力小偷」飲食超NG

2025/08/09 09:34

營養學者洪泰雄指出，經常攝取加工食品，如火鍋丸子，也會害大腦細胞受損；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄指出，經常攝取加工食品，如火鍋丸子，也會害大腦細胞受損；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否覺得明明還年輕，記憶力卻越來越差，經常有種「腦袋當機」的感覺？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文指出，這很可能是日常吃進去的飲食在體內作祟。他提到，經常攝取大量精製澱粉反式脂肪添加物，如白麵包、加工火鍋料、奶精咖啡等，都會讓大腦受損。

洪泰雄表示，若出現經常忘東忘西、專注力越來越差，覺得腦袋「卡卡的」狀況，先別急著怪老化，這很可能是大腦正被餐桌上的食物悄悄「偷走記憶力」的反映。

他分享，有研究發現，三高（高血壓、高血糖、高血脂）+大肚腩+常吃加工食品，會加速腦部退化、讓早發性失智提早報到。他列出看似無害，但很可能是幫凶的食物，像是早餐常吃的白麵包、甜餅乾；火鍋料裡的丸子、甜不辣；奶精咖啡、加糖奶茶等。

洪泰雄解釋，這些食物含有大量精製澱粉、反式脂肪、鈉和添加物，會讓血糖忽高忽低，造成慢性發炎，讓腦細胞受傷。想要護腦，不妨試試以下3招：

護腦3習慣

●飲食種類：多吃深綠蔬菜、藍莓、堅果、深海魚、橄欖油、全穀類。

營養學者洪泰雄分享，吃藍莓有助於保護大腦健康；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄分享，吃藍莓有助於保護大腦健康；示意圖。（圖取自freepik）

●飲用方式：咖啡、茶盡量喝無糖、不加奶精，避免空腹大量喝。

●健腦動作：每天快走20分鐘、手指靈活運動（打字、彈琴）、每天做一點記憶小挑戰。

最後，洪泰雄提醒，大腦就像肌肉，用對方法可以「逆齡」運轉，讓自己成為「腦齡年輕派」；他也呼籲，越早開始飲食管理越好，別等到忘記家人名字，才後悔沒好好保養。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中