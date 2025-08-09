健康網》大腦退化≠老化 學者：4種「記憶力小偷」飲食超NG

營養學者洪泰雄指出，經常攝取加工食品，如火鍋丸子，也會害大腦細胞受損；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否覺得明明還年輕，記憶力卻越來越差，經常有種「腦袋當機」的感覺？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文指出，這很可能是日常吃進去的飲食在體內作祟。他提到，經常攝取大量精製澱粉、反式脂肪、鈉和添加物，如白麵包、加工火鍋料、奶精咖啡等，都會讓大腦受損。

洪泰雄表示，若出現經常忘東忘西、專注力越來越差，覺得腦袋「卡卡的」狀況，先別急著怪老化，這很可能是大腦正被餐桌上的食物悄悄「偷走記憶力」的反映。

他分享，有研究發現，三高（高血壓、高血糖、高血脂）+大肚腩+常吃加工食品，會加速腦部退化、讓早發性失智提早報到。他列出看似無害，但很可能是幫凶的食物，像是早餐常吃的白麵包、甜餅乾；火鍋料裡的丸子、甜不辣；奶精咖啡、加糖奶茶等。

洪泰雄解釋，這些食物含有大量精製澱粉、反式脂肪、鈉和添加物，會讓血糖忽高忽低，造成慢性發炎，讓腦細胞受傷。想要護腦，不妨試試以下3招：

護腦3習慣

●飲食種類：多吃深綠蔬菜、藍莓、堅果、深海魚、橄欖油、全穀類。

營養學者洪泰雄分享，吃藍莓有助於保護大腦健康；示意圖。（圖取自freepik）

●飲用方式：咖啡、茶盡量喝無糖、不加奶精，避免空腹大量喝。

●健腦動作：每天快走20分鐘、手指靈活運動（打字、彈琴）、每天做一點記憶小挑戰。

最後，洪泰雄提醒，大腦就像肌肉，用對方法可以「逆齡」運轉，讓自己成為「腦齡年輕派」；他也呼籲，越早開始飲食管理越好，別等到忘記家人名字，才後悔沒好好保養。

