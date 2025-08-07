毒辣太陽 異位性皮膚炎患者挑戰多 醫師：保濕是治療關鍵

皮膚科醫師郭晏如提醒，異位性皮膚炎除了良好的治療計畫，也須落也須落實日常皮膚保養，才能穩定病情。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕16歲高中生小文是中重度異位性皮膚炎病人，面對夏季毒辣太陽與課業壓力的雙重夾擊，她經常出現四肢彎曲處與頭頸部的紅腫搔癢，皮膚因長期搔抓逐漸變得粗厚，甚至出現苔蘚化現象；雖已接受健保生物製劑「杜避炎」注射治療，但因疏於日常保濕，回診時仍出現皮膚乾燥、泛紅等不適症狀。

小文坦言「我不喜歡擦乳液，我不喜歡那種黏黏的感覺。」新竹台大分院皮膚部醫師郭晏如提醒，異位性皮膚炎為慢性且反覆發作的皮膚發炎疾病，雖難以根治，但透過合適的治療與細心的日常照護，仍能有效控制、穩定病情。臨床上會依病人病況，搭配紫外線照光治療法、免疫調節劑、生物製劑或口服小分子標靶藥物等方式進行治療，以達長期穩定控制病情的目標。

請繼續往下閱讀...

郭晏如進一步說明，異位性皮膚炎病人的皮膚屏障本就較為脆弱，其中約3成病人更具「纖聚蛋白」基因突變，導致皮膚保水能力下降，容易受到汗水、灰塵與過敏原刺激。「若只倚賴藥物消炎，卻忽略修復皮膚屏障，就像滅火卻不修復重建基地（皮膚屏障），治療成效將大打折扣。」

郭晏如建議這類病人應選擇不含香精、酒精與色素的保濕乳液或乳霜，並養成每天塗抹2至3次的習慣，以強化皮膚防護力、減少復發機率。同時，夏季應穿著柔軟透氣的棉質衣物，避免使用尼龍等刺激性材質，並於流汗後適時擦乾肌膚，降低刺激與搔癢感。

新竹台大分院提醒，異位性皮膚炎的穩定控制需醫療與生活雙管齊下。病人應與醫師共同訂定治療目標，並落實日常護膚保養，才能降低急性發作風險。

