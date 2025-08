健康網》陳奕迅驚爆得焦慮症 醫：反覆糾結跳不出來

香港金曲歌王陳奕迅(Eason)自曝得了焦慮症,高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出,發作時的症狀很折磨人。(廿一克有限公司提供)

〔健康頻道/綜合報導〕香港金曲歌王陳奕迅(Eason)在澳門舉行演唱會紀錄片《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》中自曝自己得焦慮症,在全世界巡迴演出的杭州站,出現精神上的問題,情緒無來由被突擊、低落。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出,心跳加快、睡眠困難、腦中思緒停不下來,甚至因一件小事要反覆思考十次以上,讓人焦慮到幾近崩潰。

在Threads上打上「焦慮症」,湧入不少留言,「我的焦慮是該睡覺、休息的時候,大腦依舊無法停下來,飛速地在思考各種事情…」、「從小就這樣,直到現在34歲依然如此,真是太痛苦。」還有一位寫著:「曾經太忙碌的時候,會有心跳過速、喘不過氣的感覺」。

娛樂圈多位名人身心受困 焦慮、恐慌纏身

在娛樂圈有身心狀況的不少,名演員張鈞甯曾飽受焦慮、恐慌症發作的折磨,出現心跳加速、耳鳴,甚至無法聽清別人聲音;還有「發哥」周潤發曾拍完電影《臥虎藏龍》後,因進軍好萊塢壓力過大,出現失眠、呼吸困難等驚恐症的症狀,甚至在一週內多次住院,經心理治療與放鬆訓練後病情獲得改善;鄭秀文也曾有焦慮症,透過認知治療、改變生活習慣,靠著運動和信仰支持,重拾心理平衡。

根據台中榮總「衛教資料」上分享,焦慮是一種飄浮不定甚至慌張的感覺;有時還會合併許多身體的症狀出現。症狀有輕、有重,形式不一,包含緊張、擔憂、及無法放鬆等,令人不舒服的感覺。病患除了心理上的不適,焦慮也會影響自律神經的運作,導致生理症狀的產生,像是冒汗、心跳加速、昏眩、胸悶、腸胃不適等現象,嚴重的甚至強烈到以為自己要死掉或失控,像恐慌發作也是如此。

症狀如下:

●心理症狀:緊張、擔憂、無法放鬆、心神不寧、坐立不安、易怒、注意力不集中、預期不幸將至、失眠等。

●生理症狀:肌肉緊張、抽搐、顫抖、心跳加快、盜汗、口乾、暈眩、腸胃不適、胸悶、手腳發麻或冰冷、頻尿、腹瀉等。

焦慮症好發於20至30歲年齡層,女性發生率約為男性的兩倍,一般成人中約有5%患有此病。

治療如下:

●藥物治療:最簡單、快速、有效、安全的治療方式,唯需與醫師密切配合。

●心理治療:透過對話,協助患者探索內心世界、理解情緒反應、強化自我功能。

●行為治療:若焦慮與特定環境因素有關,可透過系統性行為調整訓練減緩症狀。

陳奕迅坦言,曾試圖停藥,但身體反應告訴他「不行」,即使表面上睡得好、心情不錯,仍無法控制突如其來的緊張情緒。因此,他決定等巡演結束後再考慮停藥,未來也會透過放假與自己對話,試著達到內心的和解,勇敢再邁步向前。

