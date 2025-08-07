自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》立秋養肺正當時！ 中醫：6食材潤燥養體質

2025/08/07 11:02

中醫提醒，立秋正是潤肺養陰、調整體質的好時機。可補充甘潤清熱的食材，如梨、蜂蜜、山藥、蓮藕等順應節氣變化。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕立秋（7）日是從盛夏邁向秋天的起點，也是一年中調養身體的關鍵轉折。澄品中醫於臉書發文指出，雖然天氣開始轉涼，但初秋的乾燥氣候卻容易引發「秋燥傷肺」，讓人出現乾咳、喉癢、便祕、皮膚乾裂等不適。中醫提醒，這時正是潤肺養陰、調整體質的好時機。可補充甘潤清熱的食材，如梨、蜂蜜、山藥、蓮藕、百合、沙參順應節氣變化。

中醫表示，立秋是由熱轉涼的轉折點，但初秋的「秋燥」卻容易傷肺。秋雖是秋天的開始，但「秋老虎」餘熱未消，加上天氣漸乾燥，中醫認為：「肺為嬌臟，喜潤惡燥」肺主呼吸、司皮毛，喜潤而惡燥，一旦肺氣虛弱，秋燥若未調理好，容易引發：乾咳喉癢、皮膚乾燥、便祕口渴、大便乾結。

中醫食療小撇步

1.對抗秋燥，從「養陰潤燥」開始。

2.養陰潤燥：以甘潤、滋陰食材為主。

3.清熱潤肺：避免燥熱食物，減少油炸辛辣。

4.健脾益胃：提升身體吸收與代謝力。

5.調節作息：早睡早起、順應節氣變化。

中醫提醒，蓮藕可健脾養胃、潤燥止咳。（圖取自freepik）

梨：清熱化痰，潤肺止渴。

蜂蜜：潤燥止咳、通便。

山藥：補肺脾腎，提升元氣。

沙參：養陰清熱，常入潤燥中藥配方。

百合：安神潤肺，改善乾咳與失眠。

蓮藕：健脾養胃、潤燥止咳。

中醫提醒，立秋應少辛辣、多潤養，早睡早起、順應節氣，同時也要記得多喝水，給肺「補水」。養生從節氣開始，讓我們一起度過一個不咳不燥的好秋天！立秋是調養的黃金期，養肺潤燥、由內而外，身體才有力氣迎接真正的秋涼。

