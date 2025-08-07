限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》立秋養肺正當時！ 中醫：6食材潤燥養體質
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕立秋（7）日是從盛夏邁向秋天的起點，也是一年中調養身體的關鍵轉折。澄品中醫於臉書發文指出，雖然天氣開始轉涼，但初秋的乾燥氣候卻容易引發「秋燥傷肺」，讓人出現乾咳、喉癢、便祕、皮膚乾裂等不適。中醫提醒，這時正是潤肺養陰、調整體質的好時機。可補充甘潤清熱的食材，如梨、蜂蜜、山藥、蓮藕、百合、沙參順應節氣變化。
中醫表示，立秋是由熱轉涼的轉折點，但初秋的「秋燥」卻容易傷肺。秋雖是秋天的開始，但「秋老虎」餘熱未消，加上天氣漸乾燥，中醫認為：「肺為嬌臟，喜潤惡燥」肺主呼吸、司皮毛，喜潤而惡燥，一旦肺氣虛弱，秋燥若未調理好，容易引發：乾咳喉癢、皮膚乾燥、便祕口渴、大便乾結。
請繼續往下閱讀...
中醫食療小撇步
1.對抗秋燥，從「養陰潤燥」開始。
2.養陰潤燥：以甘潤、滋陰食材為主。
3.清熱潤肺：避免燥熱食物，減少油炸辛辣。
4.健脾益胃：提升身體吸收與代謝力。
5.調節作息：早睡早起、順應節氣變化。
●梨：清熱化痰，潤肺止渴。
●蜂蜜：潤燥止咳、通便。
●山藥：補肺脾腎，提升元氣。
●沙參：養陰清熱，常入潤燥中藥配方。
●百合：安神潤肺，改善乾咳與失眠。
●蓮藕：健脾養胃、潤燥止咳。
中醫提醒，立秋應少辛辣、多潤養，早睡早起、順應節氣，同時也要記得多喝水，給肺「補水」。養生從節氣開始，讓我們一起度過一個不咳不燥的好秋天！立秋是調養的黃金期，養肺潤燥、由內而外，身體才有力氣迎接真正的秋涼。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應