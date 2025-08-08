自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》夏日泡腳常見3錯誤 中醫：大汗淋漓反耗氣傷陰

2025/08/08 21:49

扶原中醫診所醫師陳櫂瑔建議，泡腳泡到微微出汗，臉有點熱即可，別追求「汗越多越好」，出汗不等於減脂；示意圖。（圖取自freepik）

扶原中醫診所醫師陳櫂瑔建議，泡腳泡到微微出汗，臉有點熱即可，別追求「汗越多越好」，出汗不等於減脂；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天高溫又潮濕，加上天熱貪涼飲冷造成體內濕氣加重，產生許多身體不適症狀。扶原中醫診所醫師陳櫂瑔臉書專頁「扶原中醫診所」表示，睡前泡腳是一覺到天亮的好選擇，但夏天泡腳要注意別犯以下3個錯誤：

●泡到大汗淋灕，以為「濕氣全排了」：出點微汗是好的，但泡到滿頭大汗、臉發紅，就不是調理，是耗氣傷陰了。中醫講「汗為心之液」，夏天本就陽盛、人體易出汗，再通過泡腳大量發汗，反而容易損傷心陰、引起疲乏甚至心慌、頭暈。建議泡到微微出汗，臉有點熱即可，別追求「汗越多越好」，出汗不等於減脂。

●每次泡得太久，泡完更累：很多人一泡就3、40分鐘，甚至邊看電視邊泡，結果泡完頭暈、口乾、疲憊，這是氣血耗散太過了。泡腳是「調養」，不是「消耗」。建議控制在15-20分鐘即可，老年人更要控制好時間，第一次泡不宜超過10分鐘。

●泡腳水太熱，反而傷陽耗氣：「泡腳水當然要熱才管用啊！」很多人這麼認為，甚至用接近50度的熱水，一下把腳燙紅。這是人的腳，溫度的約38-42度左右。水溫太高血管會過度擴張，反而加重心臟負擔，尤其是有高血壓、心臟病的人更需注意。建議泡腳水溫控制在38-42度左右即可，用手背試溫不燙為準，不能越熱越好。

泡腳注意5點健康獲益最大

●選對時間：最佳時間是睡前1小時，這個時間泡腳更能放鬆身心，幫助入睡。避免飯後馬上泡，也不要空腹泡，以免引起頭暈、心慌等不適。

●加點中藥材：夏天泡腳可以根據自身情況，加一些中藥材，像是祛濕健脾選艾葉、藿香、白術；活血化瘀選紅花、丹參；助眠安神選合歡花、遠志、酸棗仁，可以到中藥行抓藥或請中醫師開立藥單，也可以買現成泡腳藥液包。

●泡完別急著洗冷水或吹風扇：很多人泡完腳後全身出汗，直接洗冷水或吹空調、風扇，這是非常傷陽的。正確做法是擦乾雙腳，穿上襪子，蓋點薄被子安靜休息，這樣才能鎖住熱氣，養氣血。

●選擇合適泡腳盆，安全又舒服：最好用深桶式泡腳桶，水能超過小腿一半最好，不建議用金屬材質的盆，避免傳導熱不均。

●先泡腳、再按揉，強身補腎：湧泉穴是足少陰腎經的第一個穴位，也是腎經的井穴。湧泉穴作為腎經的起點，在此處進行按摩自然能夠有補腎強身的功效，還能夠導熱下行、清利頭目。

