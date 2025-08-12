自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》如何敦促大眾少喝酒 研究：提醒罹癌風險！

2025/08/12 21:36

世界各國多積極宣導減少酒害，然效果見仁見智。有研究指出，若能強調「酒精是致癌物」並提醒適當飲酒量，能使多數人減少飲酒。（圖取自freepik）

世界各國多積極宣導減少酒害，然效果見仁見智。有研究指出，若能強調「酒精是致癌物」並提醒適當飲酒量，能使多數人減少飲酒。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果你身邊有人熱愛飲酒，無酒不歡；想勸他少喝一點，只說一句「適量飲酒」卻沒發揮效果，或許可試試這項研究提出的「提醒少喝」方式。國外研究發現，若將酒精與癌症之關聯，與計算飲酒量結合，能夠敦促喝酒的人少喝酒。

根據一份由設置在澳洲的喬治全球健康研究所刊登於《成癮行為》（Addictive Behaviors）期刊之研究指出，經濟學家席蒙妮佩蒂格魯（Simone Pettigrew）說明：有7,995人完成首份問卷，4,588人在3週後完成第2份問卷，2,687人在3週後完成最後的問卷。這些人需要觀看關於飲酒的不同廣告與知識。其中有一種組合表現特別亮眼：看了酒精可能導致癌症的電視廣告，加上建議飲酒量，能夠讓受試者願意於6週內減少酒精攝取量。

席蒙妮表示，「很多人不知道酒精是致癌物；喝酒的人需要了解這件事。只是這僅是第一步而已，還需要更多行動來降低風險。」

WHO統計，全球高達7%的提早死亡，是因飲酒造成，提高飲酒對健康風險的認知，能夠有效解決問題。不少國家的衛生單位，考慮透過提高酒的售價等方式來降低酒害；然能否徹底戒酒並減少酒害，仍需在於當事人願不願意少喝。席蒙妮表示，「用於酒精減害之宣傳經費與資源有限，更應該投資最有效的方式。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

