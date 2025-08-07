自由電子報
晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》傳統大西洋飲食 研究：降代謝症候群發生率

2025/08/07 11:42

《JAMA Network Open》的臨床研究，發現採用「傳統大西洋飲食」的實驗組，新發生代謝症候群（Metabolic Syndrome）的比率，明顯比對照組低；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人食物選擇豐盛，也導致許多文明病提前早上門，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享，一項來自《JAMA Network Open》的臨床研究，發現新發生代謝症候群（Metabolic Syndrome）的比率，採用傳統大西洋飲食組的實驗組，明顯比對照組低，不只能有效改善健康，還有機會成為未來永續飲食的新典範。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，研究團隊從西班牙鄉村地區，隨機挑選了574位成人，年齡介於18-85歲，分成兩組。實驗組287人連續6個月接受「大西洋飲食」教育課程，包含營養知識、烹飪教學、教材與健康食材籃；對照組287人維持原本的生活與飲食習慣。

蔡明劼說，傳統大西洋飲食是源自西班牙與葡萄牙西北部地區，強調以下特點：豐富的蔬菜、水果、全穀類；適量海鮮、橄欖油、乳製品、堅果；少量加工食品與紅肉、葡萄酒；家庭共享、重視烹飪與生活節奏。結果發現，採用傳統大西洋飲食組，新發生代謝症候群風險，比對照組下降超過6成。但碳足跡方面，兩組之間沒有顯著差異。

蔡明劼認為，健康均衡的「飲食模式」才最有醫學實證支持。不僅能降低代謝症候群風險，又不會增加碳排放，是值得推廣的方法。吃得健康，不一定要昂貴或複雜，回歸自然、在地、均衡的飲食，也許不僅能延年益壽，更能替地球減壓。

