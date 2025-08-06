志工救災全身痠痛！醫：注意肌力訓練與保養

奇美醫學中心舉辦「運動養肌力、老爸有活力」的衛教活動，指導如何使用彈力帶進行訓練。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南部接連受到颱風與豪雨的強襲，造成房屋毀損、積淹，各地愛心志工投入救災，攀爬、搬運，協助家園復建，一些年紀較長的，出現了痠痛、受傷的情形，奇美醫學中心提醒適時休息或求診，也呼籲注意平時的訓練與保養，避免肌少症上身。

奇美復健部主治醫師蘇炯睿說，人的肌肉量從30歲後會開始流失，每10年減少3至8％，到了70歲時更可能加速流失，亦即所謂的「肌少症」，體力下降，也影響行動力、平衡力，提高跌倒、骨折與失能等風險，國民健康署調查，65歲以上人口盛行率超過34.1％。

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蘇炯睿提到，其實肌少症是可預防的，只要透過正確的運動，以及營養補充，就有機會改善，文獻研究，長者每週進行2次以上的肌力訓練，搭配每公斤體重攝取1至1.2克蛋白質，維持維持肌肉量，並提升活動能力，降低跌倒風險，讓整體更健康。

蘇炯睿建議，可透過彈力帶進行阻力訓練，不僅安全、門檻低，還能有效刺激核心肌群，是非常適合銀髮族的入門運動方式。

不少志工在認真清理家園後腰痠背痛奇美醫學中心舉辦「運動養肌力、老爸有活力」衛教活動。（記者吳俊鋒攝）

蘇炯睿表示，臨床上有個案是因在職場工作多年，搬運重物累積身體傷勢，導致不敢運動，讓肌力更差，其實可透過超音波診斷找出受傷部位，治療修復受傷組織後，再轉介運動強化中心進行肌力訓練，協助改善，並逐步回到正常生活。

父親節將至，奇美醫學中心今天在一樓門診大廳舉辦「運動養肌力、老爸有活力」的衛教活動，設置諮詢攤位，並由專業教練與營養師為民眾提供個別化建議，也邀請現場的男女老少一起學習使用彈力帶，進行肌力的強化，氣氛熱烈。

奇美副院長郭行道指出，南部接連遭遇颱風、豪雨，受災戶努力清理家園，志工、廠商也陸續協助復建，勞動過程中，有人出現肌肉痠痛症狀，受傷案例也頻傳，尤其父親是許多家庭的支柱，真的要特別小心。

郭行道強調，有人可能平時缺少運動或保養，面對突然增加的勞動量，可能因此吃不消，希望藉由衛教、宣導活動，讓各界注意肌力保養的議題，以運動與營養補充來改善。

民眾現場進行肌力測試後，專業教練與營養師提供個別化建議。（記者吳俊鋒攝）

父親節將至，奇美醫學中心今天在一樓門診大廳舉辦「運動養肌力、老爸有活力」衛教活動。（記者吳俊鋒攝）

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