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日本知名「電動吸鼻器」吸力過強恐傷嬰兒 食藥署：國內未進口

2025/08/06 18:26

日本知名育兒品牌貝親（Pigeon）今（6日）在官網公告，旗下嬰幼兒用產品「電動鼻吸器 SHUPOT（シュポット）」將提供免費更換零件服務。（取自日本貝親官網）

日本知名育兒品牌貝親（Pigeon）今（6日）在官網公告，旗下嬰幼兒用產品「電動鼻吸器 SHUPOT（シュポット）」將提供免費更換零件服務。（取自日本貝親官網）

〔記者邱芷柔／台北報導〕日本知名育兒品牌貝親（Pigeon）今（6日）在官網公告，旗下嬰幼兒用產品「電動鼻吸器 SHUPOT（シュポット）」將提供免費更換零件服務，該產品被發現若在未安裝「鼻水捕捉器」的情況下啟動，吸力可能異常增強，恐導致嬰兒窒息或口鼻受傷。對此兒科醫師提醒，市售吸鼻器本身並非危險產品，要造成嚴重傷害的可能性不大，只要避免「盲目深插」、掌握正確操作方式，即可提升效果並降低風險。

開業小兒科醫師羅源彰指出，國內最常見的吸鼻器主要分為兩種，一種是電動吸鼻器，另一種則是口吸式產品，其中又以隨身型電動吸鼻器最受家長青睞，他強調，「不管哪一種，最重要的是操作方式。」

羅源彰說，以診所使用的大型吸引機為例，其吸力遠高於市售產品，但因操作得當，從不曾造成傷害。吸鼻器本身並非危險產品，但若操作方式錯誤，確實可能對嬰幼兒造成傷害，常見的風險來自於吸頭插得太深，或吸力調得太強，這些都可能導致鼻黏膜受傷、流血，甚至在學理上可能引發耳膜內縮，造成耳壓改變與疼痛，不過從臨床經驗來看，因吸力過強導致耳膜受傷或窒息的情形並不多見，「因為那真的會很痛，小朋友會有反應、會躲開。」

羅源彰提醒，鼻涕常常又黏又深，家長應避免「盲目深插」，改以正確的操作技巧來提高效果與安全性，使用前先用生理食鹽水潤濕鼻腔，可讓黏稠鼻涕變得較易吸出，吸的過程中可輕輕轉動吸頭位置，避免誤插鼻甲，造成不適或損傷。

羅源彰表示，嬰幼兒因無法自己擤鼻涕，是最常使用吸鼻器的族群。他建議，若家長不確定如何操作，也可由小兒科或耳鼻喉科醫師協助處理，「我們幾乎每天都在幫孩子吸鼻涕，這是很常見的處置。」

貝親日本官網指出，將自9月1日起寄送改良後的替代零件，建議家長應丟棄原本的鼻水捕捉器並透過官網提出申請。截至目前，日本已售出約27萬台，雖無重大傷害通報，但已有個案反映嬰兒一度出現窒息症狀，廠商呼籲消費者應儘速申請替換零件。

食藥署醫療器材及化粧品組副組長陳映樺表示，國內代理商「世潮企業股份有限公司」回應，並未進口該批公告中受影響的產品。電動吸鼻器屬第一等級醫療器材，目前國內核准有效的吸鼻器許可證共50張，其中國產39張、進口11張。

陳映樺說，吸鼻器依動力來源可分為電動式與手動式，皆屬低風險醫療器材。電動吸鼻器利用幫浦產生吸力吸除鼻涕，但每位使用者狀況不同，若出現鼻腔紅腫、流血等不適，應立即停用並就醫。消費者應循「一認、二看、三會用」原則，認識產品屬醫療器材、看清楚包裝上的醫療器材許可證字號與標示，即使用前詳閱說明書，依指示正確使用。

日本知名育兒品牌貝親（Pigeon）今（6日）在官網公告，旗下嬰幼兒用產品「電動鼻吸器 SHUPOT（シュポット）」被發現若在未安裝「鼻水捕捉器」的情況下啟動，吸力可能異常增強，恐導致嬰兒窒息或口鼻受傷。（取自日本貝親官網）

日本知名育兒品牌貝親（Pigeon）今（6日）在官網公告，旗下嬰幼兒用產品「電動鼻吸器 SHUPOT（シュポット）」被發現若在未安裝「鼻水捕捉器」的情況下啟動，吸力可能異常增強，恐導致嬰兒窒息或口鼻受傷。（取自日本貝親官網）

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