健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》新手媽媽無法親餵時 可每3-4小時擠1次奶

2025/08/08 10:31

新手媽媽最擔心因為工作等原因無法親餵寶寶。衛福部國健署建議，每3-4小時擠1次奶，模擬寶寶吸吮的頻率，穩定乳汁供應；圖為情境照。（圖取自freepik）

新手媽媽最擔心因為工作等原因無法親餵寶寶。衛福部國健署建議，每3-4小時擠1次奶，模擬寶寶吸吮的頻率，穩定乳汁供應；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新手媽媽最擔心因為工作、外出等原因無法親餵寶寶。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料指出，無論是上班族媽媽、還是親餵與瓶餵交替的媽媽，建議每3-4小時擠1次奶，模擬寶寶吸吮的頻率，穩定乳汁供應。同時，保持心情放鬆、多攝取水分、充分睡眠，以及補充蛋白質，可以促進乳汁分泌。

孕產兒關懷網站表示，無論是上班族媽媽、還是親餵與瓶餵交替的媽媽，擠奶的最大目的是「維持供需平衡」。建議每3-4小時擠1次奶，相當於1天6-8次，以模擬寶寶吸吮的頻率，穩定乳汁供應。若母乳量還不穩，也可縮短至每2-3小時1次。

如果夜間有餵奶空檔，也建議起來擠奶或直接親餵，有助避免乳腺阻塞與泌乳量下降。

每次擠多久才適合？國健署指出，1次擠奶時間大約為15-20分鐘，每邊乳房各10-15分鐘最為合適，建議不要超過30分鐘，避免乳頭受傷。不過媽媽剛開始擠乳時可能較不順，需要比較長的時間，等熟練後奶水也會越來越多。

母乳要怎麼保存？

●儲乳袋或母乳儲存瓶：請選擇食品級材質、可密封且耐冷凍，並在每袋清楚標記擠奶日期與時間。重複使用的儲存瓶需確實清潔與消毒。

●冷藏與冷凍空間：母乳應獨立放置，避免與生鮮食材混放。

●保冷袋+冰寶：方便外出時可短暫保存母乳，延長保存時間。

國健署提醒，母乳保存時間參考，室溫在攝氏25度C以內最多6-8小時，冰箱冷藏（攝氏0-4度C）最多5-8天，冷凍室（攝氏-18度C以下）最多3-4個月，且最好3個月內用完。只要掌握正確的擠奶方式與保存技巧，即使無法直接親餵，也能讓寶寶持續享有母乳的營養與保護力。

