健康網》現切水果 方便之餘莫忘衛生！醫：小心3點

不少人喜歡吃現切的水果盒；然胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，不論在哪裡買，都要注意衛生。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣為水果王國，不少人喜歡在超商、夜市或水果店購買切好的水果盒享用，補充營養之餘也能省去削皮、切水果的麻煩。然黃軒示警，這類水果盒食品恐有健康疑慮，建議選擇有完整包裝、標示清晰的產品，並確認是否符合食品安全規範；若是購買現切水果，應選擇現切現賣的水果攤，並觀察店家的衛生條件。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」以及網站說明，切好水果的潛在風險有：

●腐敗水果的隱患：商家可能使用部分腐爛的水果製作果切，雖然腐爛部分被切除，但微生物和毒素可能已滲透到其他部位。研究顯示，即使是看似完好的果肉，也可能含有大腸桿菌和黴菌等致病菌。

●處理過程中的衛生問題：骯髒的刀具、砧板、抹布或徒手操作，可能導致細菌污染；生熟食未分開處理，可能引發交叉污染。

●高溫加速細菌繁殖：夏季高溫環境下，水果中的細菌繁殖速度極快，尤其是未妥善冷藏的果切。

如何安全享用水果？黃軒提醒，首先應選擇來源可靠的商店。若是選擇工廠預包裝的水果盒，選擇有完整包裝、標示清晰的產品，並確認是否符合食品安全規範。反之，若要買夜市或水果店等類似攤商的「現場切賣」，應選擇現切現賣的水果攤，並觀察店家的衛生條件。同時應避免低價陷阱，價格過低的果切可能使用不良水果或不當處理。

黃軒建議「自己動手，最安心！」首先徹底清潔水果外皮，避免殘留農藥或細菌。且記得「生熟分開」使用專用刀具和砧板處理水果，避免與生肉或海鮮混用。同時「即切即食」，水果切開後，應在2小時內食用完畢，剩餘部分需冷藏且不超過4小時。另外，可選擇完整帶皮水果；例如藍莓、小番茄、葡萄等帶皮水果，能有效減少細菌污染風險。

黃軒總結，夏日享用水果時，務必提高警覺，選擇安全可靠的來源，或自己動手處理，才能避免細菌污染帶來的健康風險。讓我們一起聰明選擇，安心享受水果的美味與清涼！

胸腔暨重症專科醫師黃軒建議若要購買現切水果，選擇葡萄等帶皮水果，能有效減少細菌污染風險。（圖取自PhotoAC）

