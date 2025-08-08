自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》現切水果 方便之餘莫忘衛生！醫：小心3點

2025/08/08 12:01

不少人喜歡吃現切的水果盒；然胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，不論在哪裡買，都要注意衛生。（圖取自PhotoAC）

不少人喜歡吃現切的水果盒；然胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，不論在哪裡買，都要注意衛生。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣為水果王國，不少人喜歡在超商、夜市或水果店購買切好的水果盒享用，補充營養之餘也能省去削皮、切水果的麻煩。然黃軒示警，這類水果盒食品恐有健康疑慮，建議選擇有完整包裝、標示清晰的產品，並確認是否符合食品安全規範；若是購買現切水果，應選擇現切現賣的水果攤，並觀察店家的衛生條件。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」以及網站說明，切好水果的潛在風險有：

●腐敗水果的隱患：商家可能使用部分腐爛的水果製作果切，雖然腐爛部分被切除，但微生物和毒素可能已滲透到其他部位。研究顯示，即使是看似完好的果肉，也可能含有大腸桿菌和黴菌等致病菌。

●處理過程中的衛生問題：骯髒的刀具、砧板、抹布或徒手操作，可能導致細菌污染；生熟食未分開處理，可能引發交叉污染。

●高溫加速細菌繁殖：夏季高溫環境下，水果中的細菌繁殖速度極快，尤其是未妥善冷藏的果切。

如何安全享用水果？黃軒提醒，首先應選擇來源可靠的商店。若是選擇工廠預包裝的水果盒，選擇有完整包裝、標示清晰的產品，並確認是否符合食品安全規範。反之，若要買夜市或水果店等類似攤商的「現場切賣」，應選擇現切現賣的水果攤，並觀察店家的衛生條件。同時應避免低價陷阱，價格過低的果切可能使用不良水果或不當處理。

黃軒建議「自己動手，最安心！」首先徹底清潔水果外皮，避免殘留農藥或細菌。且記得「生熟分開」使用專用刀具和砧板處理水果，避免與生肉或海鮮混用。同時「即切即食」，水果切開後，應在2小時內食用完畢，剩餘部分需冷藏且不超過4小時。另外，可選擇完整帶皮水果；例如藍莓、小番茄、葡萄等帶皮水果，能有效減少細菌污染風險。

黃軒總結，夏日享用水果時，務必提高警覺，選擇安全可靠的來源，或自己動手處理，才能避免細菌污染帶來的健康風險。讓我們一起聰明選擇，安心享受水果的美味與清涼！

胸腔暨重症專科醫師黃軒建議若要購買現切水果，選擇葡萄等帶皮水果，能有效減少細菌污染風險。（圖取自PhotoAC）

胸腔暨重症專科醫師黃軒建議若要購買現切水果，選擇葡萄等帶皮水果，能有效減少細菌污染風險。（圖取自PhotoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中