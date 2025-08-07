健康網》想靠蒟蒻減肥？ 「這些吃法」隱藏熱量大踩雷

營養師林世航表示，由於蒟蒻難以入味，烹調時常會添加醬汁、配料搭配；許多市售蒟蒻也會額外調味，導致最終攝取熱量不低須留意；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕蒟蒻因熱量低，被許多人視為減肥聖品，但小心吃錯反而沒幫助。營養師林世航表示，蒟蒻以魔芋製成，因所含成分幾乎無法被人體吸收，成為減重者愛用食材。但由於蒟蒻難以入味，烹調時常會添加醬汁、配料搭配；此外，許多市售蒟蒻也會額外調味，製成各種口味，或加糖製成果凍飲等，導致最終攝取熱量不低，因此須留意攝取勿踩雷。

低熱量、難吸收 成為減肥聖品

林世航於臉書專頁「好食課」及網站發文指出，蒟蒻其實是用「魔芋」這種根莖類植物製成，其中所含葡甘露聚糖（glucomannan）幾乎無法被人體吸收。以市售蒟蒻麵為例，一份200公克約僅含15-20大卡熱量，僅為同重量米飯的十至二十分之一，因此才會被當作減肥聖品。

此外，林世航說，雖然蒟蒻幾無熱量，但因其大多屬於多醣類結構，因此，可作為膳食纖維被腸道益生菌消化。據市售相關產品營養標示，以200克蒟蒻麵來說，約含有6.4g膳食纖維，可說是不錯的膳食纖維來源，有助排便、促進益生菌生長。

膳食纖維助排便、缺少蔬菜維生素

林世航進一步說明，蒟蒻雖然富含膳食纖維有助排便，但營養成分不像真正蔬菜那麼全面，也難以用傳統6大類食物分類，以熱量與膳食纖維而言，類似於蔬菜，但又不像蔬菜含有其他維生素、礦物質與植化素。因此，並不建議用蒟蒻代替蔬菜，以免失去攝取維生素、礦物質與植化素的機會。

林世航提醒，想靠蒟蒻減肥，須注意因蒟蒻熱量低，飽足感維持不久，若要控制體重，也需注意其他食物的攝取。加上蒟蒻是靠「鹼性加熱」凝固成形，這也讓它有一股特殊的鹼味，以致以入味，除烹調時須注意額外醬汁、配料使用量外，許多市售產品調味加工製成各種口味，或加糖製成果凍飲等，最終也會導致熱量增加，反而無法減重。

